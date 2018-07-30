搜狐公布第二季度财报：营收 4.86 亿美元，同比增长 5%

搜狐 今天公布了截至 2018 年 6 月 30 日未经审计的 2018 年第二季度财报。财报显示，搜狐第二季度营收 4.86 亿美元，同比增长 5%。归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为 4900 万美元，去年同期净亏损为 7200 万美元。该公司第二季度营收未达到华尔街分析师预期。

2018 年第二季度营收较 2017 年同期增长 5%，较上一季度增长 7%；品牌广告收入为 6200 万美元，较 2017 年同期下降 29%，较上一季度增长 9%；搜索及搜索相关广告业务收入为 2.70 亿美元，较 2017 年同期增长 45%，较上一季度增长 23%；在线游戏收入为 9400 万美元，较 2017 年同期下降 23%，较上一季度下降 11%。

2018 年第二季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为 44%，2017 年同期均为 40%，上一季度均为 43%。

2018 年第二季度美国通用会计准则营业费用为 2.44 亿美元，较 2017 年同期增长 10%，较上一季度增长 8%。非美国通用会计准则营业费用为 2.43 亿美元，较 2017 年同期增长 16%，较上一季度增长 7%。同比增长主要是由于市场推广费用的增长和搜狗研发成本的增长。环比增长主要是由于市场推广费用的增长。

2018 年第二季度美国通用会计准则营业亏损为 3200 万美元，2017 年同期营业亏损为 4000 万美元，上一季度营业亏损为 3100 万美元。2018 年第二季度非美国通用会计准则营业亏损为 3100 万美元，2017 年同期营业亏损为 2700 万美元，上一季度营业亏损为 3400 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳评论道：“第二季度集团的财务表现不尽一致。一方面由于品牌广告业务遇到的持续压力令当季收入略显疲软，但内容成本的大幅减少使得集团亏损状况好于预期。搜狐媒体方面，我们致力于扩大搜狐新闻客户端用户规模，不断改善产品设计和提高内容品质。搜狐视频的自制内容保持了稳健势头，同时版权内容成本的降低令其大幅减亏。搜狗第二季度核心搜索收入同比增长 45%，搜狗手机输入法日均活跃用户达到 3.8 亿，较上年同期增长 36%。畅游整体表现符合预期，其在线游戏业务持续创造健康的现金流。”

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