荣耀 Note 10 的卖点是大屏幕和大电池 新闻

荣耀今天下午在北京发布了大屏旗舰手机 荣耀 Note 10。这款手机采用 6.95 英寸屏幕，2400 万 + 1600 万 AI 双摄，电池容量高达 5000mAh。

荣耀 Note 10 采用前后圆润玻璃设计，官方号称带来“不可思议的单手舒适握感”，同时手感也是“温润如玉”。6.95 英寸 AMOLED 屏幕对比度达到 70000:1，分辨率为 18.5:9。

相机方面，荣耀 Note 10 搭载 2400 万像素黑白 + 1600 万像素彩色镜头，双 f/1.8 大光圈，支持 AIS 智能防抖。自拍相机 1300 万像素，融入了 AI，能依靠算法实现背景虚化效果，并能根据拍摄场景智能美肤。

荣耀 Note 10 配备麒麟 970 芯片，RAM 最高 8GB，还采用了 GPU Turbo 图形处理器加速技术，加上液冷散热系统，这些明显是向着手游玩家去的。其他规格方面，Note 10 拥有一块 5000mAh 大电池（支持 5V 4.5A 快充），以及加入了 AI 画质增强、对称式立体双扬声器 + 杜比全景声。通过投屏（Type-C 有线投屏、1080p 无线投屏）还可以在更大的屏幕上办公。

荣耀 Note 10 将于 8 月 1 日开卖，黑、蓝两色可选，6GB + 64GB、8 + 128 版本的售价分别是 2799 元和 3199 元。