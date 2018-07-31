拼多多表示受到罕见网络舆情攻击，已向国家互联网中心发起举报

于近期上市的 拼多多 最近并不好过。近段时间网络上出现了越来越多有关拼多多“山寨”商品的讨论。对此，拼多多新闻发言人井然今天表示，近期受到了广泛的文章质疑，公司正在受到“罕见的波次网络舆情攻击”，而网络上有专门的团队和人员在维护。拼多多表示已经向国家互联网中心发起举报。

井然称，这种舆情攻击的特性是相关机构雇佣水军在所有新媒体、自媒体链接以及评论的跟帖中进行维护，而一旦有主流传统媒体的新媒体号转发之后，相关机构会将标题再洗为传统媒体品牌再进行二次传播，同时进一步维护评论，并进行付费投放到更多渠道，将段子和严肃媒体的合理批评混编混排，进一步放大舆情，引发更大范围内的受众情绪共鸣。

井然表示，上市次日相关段子即出现在媒体群中，并随后在各个微信群和头条号中被大面积铺设，但事实上，除了第一个商品在几个月前被下架，拼多多未曾出售过其余字样产品。

#拼多多上市# 以下品牌恭祝拼多多成功美国上市：小米新品、松下新品、老于妈、粤利粤、雷碧、康帅傅、娃娃哈、大白免、太白兔、七匹狠、绿剪口香糖、可日可乐、必相印纸巾、帮宝造、abidas、adidiaos 服饰（排名不分先后）

他补充道，此后，几乎所有的新闻跟帖当中都”被安排“添加了被炮制出来的“拼多多旋转剃须刀”、“拼多多门锁型照相机”、“拼多多小块黑面膜”等从未在拼多多平台上出现的产品，上述内容均系标准网络谣言，近日在网络被有组织的进行推广，拼多多深受其害。

“商业竞争应该是一场有底线的竞争，我们对短短数日所遭受的舆论动员能力感到不寒而栗、细思恐极。拼多多相信，社会的正义和法律的公正是社会长久的度量衡，背后作手在历史面前迟早会浮出水面”，井然说。

上周，微博等社交媒体上出现了名为《色情页游孵化出了拼多多》的文章，短时间内引发热度不小的讨论。文章指出前身为游戏公司（拼多多背后的公司曾经称为寻梦游戏，于 2012 年成立）的拼多多，以色情、擦边球网页游戏的运营模式，利用用户爱占小便宜的心理，孵化出了如今的拼多多。

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