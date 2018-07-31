外媒：腾讯与三星将成立合资公司，以对抗苹果和谷歌

7 月 31 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星电子和腾讯将结盟开发人工智能设备，以对抗苹果和谷歌。

BusinessKorea 的消息来源于以投资人，该投资人表示：“在今年年初，三星电子和腾讯同意联合投资 AI 音箱和游戏解决方案。两家公司目前正在讨论实际的商业事项，预计它们将成立一家合资公司，”

据悉，此次合作将让两家公司各取所需。

据了解，腾讯是全球最大的游戏公司，也是中国最大的互联网平台公司，但它在人工智能开发方面一直进展缓慢，以至于直到去年第二季度的财务报告才开始提出人工智能战略。因此，BusinessKorea 援引该公司一位高管表示：“三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合，将创造出最理想的人工智能产品和服务。”

而三星正在将其 Bixby 智能助理 扩张到智能手机以外的智能家居领域，比如智能音响，与腾讯合作对三星也有着诸多好处。该报道表示，三星与腾讯合作的目的，一方面是三星试图恢复它在中国智能手机市场的份额，目前该数字已经跌至约 3%。三星希望通过与腾讯的合作，将智能手机和 AI 音箱结合起来，从而扭转在中国低迷的智能手机业务。

据了解，腾讯与 三星目前其实都有推出自己的智能音箱产品 ，但相对于入局比较早的谷歌、苹果以及亚马逊，腾讯与三星都属于后来者。二者的合作，是否能够发挥后发优势呢？我们拭目以待。

当然，关于三星电子和腾讯是否真会合作甚至成立合资公司，动点科技目前并没有看到任何官方回应，我们也将持续关注。