中美贸易战承压下如何以硬带软？搜狗 Q2 财报出炉同期营收大涨 4 成超 3 亿 新闻



动点科技从搜狗 2018 年第二季度出炉的财报中获悉：营收首破 3 亿美元，创历史新高，较去年同期大涨 42%；净利润 3820 万美元，较去年同期增长 58%。这次的搜狗 Q2 季度的营收数额和利润均超分析师预期，在中美贸易战令市场承压的情势下，究其根源还在于它背后支撑的是搜狗“由软到硬”的产品布局。

营收大增的背后是搜狗清晰的战略布局。搜狗在以语言为核心的人工智能战略布局下，不断巩固技术优势，一方面赋能现有核心产品，另一方面积极开拓新的应用场景。行业分析师认为，搜狗的 AI 能力已经逐步得到了行业的认可，除自身产品核心竞争力的增强外，正逐步向行业上下游渗透。除核心搜索和输入法业务外，搜狗正在为自己蓄积更多的营收机会，凭借技术优势，搜狗将呈加速度发展，有机会成为中国语言相关技术的领军者。

搜狗在中国市场已经耕耘了 14 年 ，17 年末正式登陆纽交所。在这 14 年中，搜狗屡次推出明星产品：搜狗搜索、搜狗输入法、搜狗浏览器，按照用户月活数统计，搜狗已跻身中国第四大互联网公司。其中搜狗搜索市场份额位居行业第二，而搜狗输入法则牢牢占据“国民输入法”的位置。细数搜狗过往，不难发现搜狗的主营业务一直锁定在软件，无论是流量还是口碑，都是依靠软件产品积累而来。

2018 年 3 月，搜狗首款 AI 硬件“搜狗旅行翻译宝”上市，这款产品精准定位出境游人群，用搜狗领先的神经网络翻译技术和语音识别技术，实现了离线语音翻译、离线拍照翻译等功能，支持 42 种语言互译，在开售一小时后各地陆续售罄，当天销售额破 1000 万。延续翻译宝的火爆销售势头，5 月份，搜狗第二款 AI 硬件“搜狗录音翻译笔”上市，首发当日即售罄。搜狗录音翻译笔应用了搜狗领先的语音技术与翻译技术，支持将中文录音实时转为文字、独家支持中英与英中实时同传以及 33 种语言对话互译等功能。该硬件配合手机 APP 支持录音转写、同声传译、对话翻译，不仅推动传统录音笔行业迎来智能时代，也是全球首款消费级的同传产品。

通过两款翻译硬件，搜狗目前已经成功跻身翻译品牌第一阵列，搜狗也成功完成 “由软到硬”的战略新布局。

在王小川看来，智能硬件有机会离用户更近，成为人机交互的新入口。这既和搜狗积淀的 AI 技术相关，又和其“以语言为核心”的 AI 战略一脉相承。因此，搜狗 AI 硬件将不局限于硬件本身，而是成为服务的入口，接入更多搜狗的产品与服务，并成长为用户的个人助理。从软到硬，搜狗建立起在语言领域的绝对优势；从硬到软，搜狗凭借新入口打通全线产品。作为一家技术推动的互联网公司，搜狗正在逐步理清自己的主线，软硬结合成为 AI 时代的“新物种”。

集团方面：搜狐发布的二季度财报显示，其整体营收为 4.86 亿美元，归属于搜狐公司的净亏损为 4900 万美元，去年同期净亏损为 7200 万美元，相对收窄。搜狗已经成为搜狐营收的最主要增长点，但在另一从成本上看，值得注意的还有搜狗的流量采购成本也正在大幅上升，增速超过了收入的增长。该方面也在表明市场竞争趋于激烈。