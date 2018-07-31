苹果终于向印度政府妥协了，优步无人驾驶卡车部门黄了 | 早 8 点档 早8点档

集中精力造轿车，优步关闭无人驾驶卡车部门

Uber 周一称，该公司旗下部门“Uber 先进技术集团”（Uber Advanced Technologies Group）将停止开发无人驾驶卡车，转而将开发重心放在无人驾驶轿车上。

“我们最近采取了一项重要的措施，（让无人驾驶汽车）重返匹兹堡的公共路面。随着我们继续推动这一发展势头，我们认为让整个团队将精力和专业知识都集中在这项措施上是最好的未来发展道路。”Uber 先进技术集团负责人埃里克·梅霍佛发布声明称。

据了解，Uber 无人驾驶卡车项目诞生自 Uber 近两年前收购无人卡车公司 Otto 的交易，然而，自成立以来，Uber 无人卡车项目一直都颇受争议。

2016 年 8 月，Uber 以 6.8 亿美元的价格收购了由前谷歌无人驾驶汽车研究主管安东尼·莱万多夫斯基及其他 3 人联手创立的无人卡车创业公司 Otto。然而很快，安东尼·莱万多夫斯基将 Uber 推入了和谷歌的巨大法律纷争中：

谷歌方面在 Otto 提交给内华达州的自动驾驶相关文件中发现， Otto「64 线激光雷达系统」的制造技术和 Waymo 的技术高度相似。谷歌方面经过调查发现，莱万多夫斯基在离开公司前下载了 14000 多项文件，其中就涉及多项自动驾驶研发的机密文件。于是， 谷歌向 Uber 提起了诉讼，称 Uber 侵犯了专利和商业机密 。但 Uber 方面则否认了谷歌的指控，并称激光雷达技术来自 Otto 曾收购的 Tyto Lidar LLC. 技术公司。

最后，双方终于达成和解，但从和解条款中可以发现，Uber 明显理亏：Uber 将向 Waymo 提供价值 2.45 亿美元的 Uber 股份，且 Uber 不得使用与 Waymo 相关的商业机密技术。

继中国之后，特斯拉正计划在欧洲建立” 超级工厂”

本月早些时候， 特斯拉宣布计划在中国建设首家海外工厂 。而现在，又有消息表示特斯拉正与德国和荷兰当局商谈建设首个欧洲 Gigafactory 工厂的事宜。据悉这家工厂能够装配汽车和生产电池。

而且据称特斯拉已与德国两个州展开了初步洽谈，这两个州希望就 Gigafactory 工厂投建地址展开竞争。、

特斯拉发言人拒绝置评。

苹果向印度政府提出替代方案 避免 iPhone 被退网

印度媒体《Business Standard》今日援引印度政府官员的消息称，苹果公司与印度电信监管部门之间的对峙局面即将结束。报道称，苹果与印度电信监管局 (TRAI) 之间的对峙僵局可能很快被打破，因为苹果在手机安装防骚扰软件问题上将给出一个替代方案。

该政府人士称，苹果已经通知印度电信监管局，iOS 12 将允许开发者开发符合印度电信监管局规定的防骚扰软件。同时，苹果也在开发一款类似的应用，并计划在今年 11 月提供给 iPhone 用户。

据了解，在印度手机市场流行一种名为电话罗密欧的骚扰电话软件，骚扰者利用软件随机拨号，并对对方进行言语上的骚扰，这种现象让印度女性和印度大众很烦恼，为了制止这种现象，印度电信管理局上架 DND（“别烦我”简写），并且要求所有的手机厂家和用户都要安装，以跟踪、打击电信骚扰者。

但与其他手机厂商不同的是，苹果认为该软件获取用户的通话和短信记录，侵犯个人隐私，因此不予上架。

但印度政府随后表示，到明年 1 月份，如果苹果公司执意不合作，印度官方将会下令印度手机运营商，终止 iPhone 的通信功能。

SK 海力士宣布新建内存工厂，总投资额达 3.4 万亿韩元

SK 海力士近日宣布，将在总部京畿道利川市新建一座半导体工厂，满足内存芯片市场越发旺盛的需求。新工厂总面积 5.3 万平方米，预计 2018 年底开工建设，计划 2020 年 10 月份完工，总投资额达 3.4 万亿韩元 (约合人民币 215 亿元)。

该工厂将主要生产内存芯片，但具体产能分配将根据未来市场状况、技术发展程度来决定。

另外，为了扩大产能，SK 海力士还将持续提升利川市 M14 工厂的产能，加快建设韩国青州市新工厂，并扩大中国无锡工厂的无尘室面积。