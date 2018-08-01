苹果公布 Q3 财报：营收 533 亿美元，同比增长 17% Apple

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苹果发布了 2018 财年第三财季业绩 。报告显示，苹果第三财季净营收为 532.65 亿美元，同比增长 17%；净利润为 115 亿美元，卖出 4130 万部 iPhone、1155 万部 iPad 和 370 万部 Mac。其中，第三财季大中华区营收为 95.51 亿美元，比去年同期的 80.04 亿美元增长 19%。

相比之下，去年同一季度的收入为 454 亿美元，利润为 87.2 亿美元，iPhone 销量 4100 万部，iPad 为 1140 万部，Mac 售出 429 万部。上一季度销售额为 611 亿美元，利润为 138 亿美元，售出 5220 万部 iPhone、910 万部 iPad 和 407 万部 Mac。

第三财季来自于 Mac 的营收为 53.30 亿美元，比去年同期的 55.92 亿美元下滑 5%；来自于 iPhone 的营收为 299.06 亿美元，比去年同期的 248.46 亿美元增长 20%；来自于 iPad 的营收为 47.41 亿美元，比去年同期的 49.69 亿美元下降 5%；来自于服务的营收为 95.48 亿美元，比去年同期的 72.66 亿美元增长 31%，并创下了历史新高；来自于其他产品的营收为 37.40 亿美元，比去年同期的 27.35 亿美元增长 37%。

苹果预计第四财季营收为 600 亿美元到 620 亿美元，毛利率为 38% 到 38.5%，运营支出为 79.5 亿美元到 80.5 亿美元。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）称：“我们很激动地宣布苹果公司创下了有史以来最好的第三财季业绩表现，并连续第四个季度实现了两位数的营收增长。第三财季业绩的推动力来自于 iPhone、服务和可穿戴设备继续强劲的销售表现，我们对开发中的产品和服务感到非常激动。”

苹果首席财务官卢卡·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们强大的业务表现推动每个地区的业务都实现了营收增长，净利润达到了 115 亿美元，运营现金流达 145 亿美元。我们还在这个季度中通过资本回报计划向投资者返还了近 250 亿美元现金，其中包括通过回购股票形式返还的 200 亿美元。”

题图：Unsplash