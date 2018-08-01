加密货币交易所 Binance 收购移动钱包公司 Trust Wallet 区块链

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按交易量计算，全球最大的加密货币交易所 Binance，收购了移动钱包公司 Trust Wallet。这是 Binance 的第一笔收购。

交易条款尚未公布，但 Binance 向 TechCrunch 证实，交易款项由现金、Binance 股票和部分 BNB 代币组成。交易完成后，Trust Wallet 将保持独立，总部位于马耳他的 Binance 将在运营管理以及营销等非技术领域提供援助。

“Trust Wallet 团队与我们拥有相同的价值观，产品也非常互补，”Binance 首席执行官 Changpeng “CZ” Zhao 表示。“对于那些喜欢将资金存入数字钱包的用户，他们现在可以使用我们的产品。”

Trust Wallet 将成为 Binance 即将推出的去中心化交易所支持的众多默认钱包之一。

这笔收购交易可能是 Binance 的众多战略收购中的第一笔。Binance 今年夏天宣布了一项 10 亿美元基金的计划 ，Zhao 表示，其目标是每年进行 10 至 20 次投资，但也增加了 3 到 4 次的战略投资。

题图：Twitter @cz_binance（图片经过修改）