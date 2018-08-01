【视频】SoundWear Companion 评测：Bose 发明了一款可穿戴“随身听” 新闻

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不想与世隔绝却依旧有美妙音符陪伴，将近三千元的次世代随身听，你愿意试试看吗？

今天动点科技为大家介绍的 这款产品 ，是一次融合佩戴舒适感和听觉新奇感的尝鲜——环形设计、可任意曲折并能轻松塞进脖子、250 克的质量、音频导波管、让喇叭挂在脖子上唱歌，这都是 Bose SoundWear Companion 的几大关键词。

相信看过视频的各位已经有了大体上的概念。

凭借着 Bose 在外观材质上的技术积累，SoundWear Companion 有了比较好的佩戴感，龙骨结构的引入更是让舒适度提升了几个档次——所谓的龙骨其实是在医疗级硅胶中植入了可弯曲定型的钢丝，为扬声器的固定提供了恰到好处的扭力。

因此你可能会很快忘记自己佩戴了扬声器——但需要注意的是，骑车或运动的时候需要时刻留意，不然掉在哪里就不好了。 为了更好满足用户对舒适度的要求，SoundWear Companion 本体外层还有一个保护套——通过 Bose 保护套，不仅可以做到防汗无静电，而且具有非常良好的声学穿透性。因此头发和衣服不会粘在设备上，保护套也不会阻碍声音的传播。颜色款式上除了产品标配的黑色保护套，Bose 还提供石南灰、午夜蓝和深梅红三种颜色的布料保护套， 可以配合日常穿搭 。倒是由于护套过于充满弹性，拆卸之后往往会在重新装回的时候遇到不小的“阻力”，所以如果不是洁癖患者不需要频繁拆装清理。

再看下软件层面的表现：Bose Connect 应用程序可轻松管理所有蓝牙连接，同时可以连接两台设备。同时如果正在收听博客或语音广播，可开启“对话模式”提升语音质量。

此外，高速方便的蓝牙反应速度，也给 SoundWear Companion 的使用体验加分不少。

听感打分环节

虽然在声音素质上没有入耳式耳塞带来的全沉浸感，但就音质而言，SoundWear Companion 还是能让人辨别出是 Bose 出产的——

原因在于 SoundWear Companion 的表现带有着 Bose 旗下扬声器产品特有的味道。这种味道很难用三言两语说清道明，但如果你是一个资深 Bose 使用者，你能很容易辨别这种调音的“feeling”。如果说 SoundLink 系列的蓝牙功放音箱主打派对伴奏的功能，那么这款 SoundWear Companion 也一如既往继承了它对于节奏感音乐的表现力。

一个词来说，听“动次打次”的时候——倍儿爽！

不过到了试听 live 现场的时候，声音的延展度就出现了问题，会给人一种现场感欠缺的感觉，也就是我们常说的音质单薄。（以下试听片段为 Apple Music 演绎的林宥嘉的 THE GREAR YOGA 现场原声碟 | 格式：数位版本）。

最后是电影视频的声音表现度：我们试验了某视频平台会员才有的杜比音效下的《降临》，可以说整体的沉浸度还是不错的，这主要是因为家庭相对安静的环境和佩戴姿势的关系（毕竟立体音响系统要比耳朵的位置更接近），跟配乐一起扑面而来的压抑感让笔者吓到心里阴影。

另外，我们还打算连接到游戏主机进行体验，但无奈这次的产品没有额外的无线适配器， SoundWear Companion 似乎在 Xbox 面前遭遇了困境，这点未免给本次评测留下了遗憾。

不过从官网的宣传上，SoundWear Companion 还是被定义为一款移动音频设备，并不适合作为个人家居娱乐体验，对此，它是这样作出解释的——通常在动作和声音应该保持同步的游戏中使用扬声器，会出现过多的音频/视频延迟，而且影响明显。

所以都各自散了吧！寄望借 SoundWear Companion 彻底提升游戏大作时的沉浸感还是有一些难度的。

总结：场景和价格取舍

SoundWear Companion 的市场售价为人民币 2788 元，非常接近 Bose 最新的主动降噪耳机 QC35 II。而它的使用场景对比它的价格就显得要见仁见智了。

但回到这款产品的意义——Bose 将立体扬声器与挂脖式耳机的造型，创造性地相结合，并使用了源自 1984 年的音频导波管专利技术（利用两个 27.9 厘米的音频导波管通过发声单元推送空气到达另一端制造出围绕式音质，比较 1986 年才出现的消噪技术更为经典。）对音效进行加持，让单一扬声器通过技术的手段来达到立体声场的美妙感觉。因此我们可以不吹嘘地说，SoundWear Companion 扬声器可谓五十年来 Bose 创新的集大成者，也是 Bose 在可穿戴设备新领域中，一次前卫且有诚意的创新。