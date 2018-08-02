豆瓣 6.0：一串收割文艺男女们的号角声 | Hello App Hello App

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你熟悉的豆瓣到底靠什么赚钱呢？

一直以来，豆瓣都以文艺男女青年的最后一块网络自留地自居。但对于这家成立 13 年的互联网公司来说，外界却不以为然，比如定义它的用户是中文网站圈子里最没有价值的一批用户。

当然，这里所说的价值是变现问题，长于情怀却无奈于情怀的豆瓣，它的改变发生在 2017 年——当时豆瓣创始人阿北发表内部信《年中业务调整》，梳理了豆瓣的两条业务主线宣告了豆瓣盈利的战略方针，依靠广告、电商、内容付费的商业模式逐渐清晰，围观群众再也不用好奇豆瓣到底靠什么赚钱了。

而最近，豆瓣正式更新了 6.0 版本，这个版本又有哪些变化能折射出它在变现之路上的写照呢？今天的 Hello App 栏目我们一同分析。

先说一点个人总结：从产品上来说，豆瓣 6.0 可以看作是豆瓣业务实现了「大一统」。将砍掉同城售票业务的「豆瓣电影」重新放回到「豆瓣」App 里，并加入在线观影的功能来吸引用户，豆瓣希望将自己的 App 打造成国内用户获取电影资讯和查找片源的入口。接下来会尝试将自家的其他独立产品以不同的方式重新进行整合，最终实现一个全能型的产品。假以时日，还有谁记得豆瓣曾今五花八门的产品矩阵呢？

想看哪里点哪里

电影作为豆瓣成立之初的核心功能当然是这次改版的重头戏。在用手机看视频这个需求愈发强烈的当下，豆瓣需要一个在线观影的功能应该众望所归了。早在 iTunes Store 进入中国时，豆瓣就测试过类似的跳转功能，另外网页版也有「在哪儿看这部电影」的功能。

在豆瓣 6.0 中，当你打开影片详情页，你可以看到新增了一个「观看全片」的功能。点击之后，可以直接跳转到视频平台观看这部影片。目前豆瓣支持的片源包括优酷、爱奇艺、腾讯、Bilibili、芒果 TV 等国内几个主要平台，用户可以在设置中选择自己喜欢的片源，还支持显示或关闭付费电影——可以记录你的各大 VIP 账号适配相关资源库。

不难看出，依靠着影讯、评分、讨论以及推荐，豆瓣已经形成了一个非常完整的电影社区生态链。而在 6.0 中，豆瓣的野心还要再加上一环 ：在线观影。

市集成变现重心

位置改变体现了豆瓣在产品重心上的一些变化。新版豆瓣 App 另一个明显的变化是首页和导航栏。旧版中首页顶部的「豆瓣时间」、「豆瓣豆品」、「书店」和「豆瓣视频」在新版中被替换为「动态」和「推荐」。而旧版底部导航栏里的「广播」在新版中则被「市集」代替。

社交功能作为之前几个版本豆瓣 App 的核心重点，正在慢慢被商业变现功能所取代。把「广播」放到首页和推荐放在一起形成一个朋友圈式的产品，一方面是对类似功能进行整合，形成从推荐到关注的内容链，另一方面也可以看做是为之后加入信息流广告做准备（事实上豆瓣已经在推荐里开始放广告了）。

同时，之前散落在 App 各个位置的商业变现功能，例如贩卖周边的「豆瓣豆品」和音频知识付费产品「豆瓣时间」则在新版中被统一放在了底部导航栏上。

分分合合的豆瓣

回到豆瓣 6.0，面对一个越来越重的豆瓣，追求「小而美」的豆瓣用户会买账吗？但回顾豆瓣发展的整个过程，或许我们只能用分久必合来形容它面对用户需求所作出的不可回头的种种变化。



2010 到 2012 年，豆瓣接连为「豆瓣 FM」、「豆瓣电影」和「豆瓣读书」推出独立 App。然而，豆瓣在接下来几年的发展则陷入了瓶颈，2014 年豆瓣重新推出独立 App「豆瓣」，希望能够在移动端进行发力。2015 年，豆瓣创始人阿北接受了《好奇心日报》的专访。被问及豆瓣的盈利情况，阿北回答“接近持平”、“品牌广告为主”。在被问到未来有哪些可以用来盈利的项目时，阿北提到，在广告之外，“就是电商”。但是豆瓣在商业变现的探索缺乏成效，像「豆瓣东西」「一刻」和「豆瓣电影」同城售票都没有达到预期的营收，这也最终导致了去年的一系列业务调整。

正如前文所述，去年豆瓣 CEO 阿北曾在 一封名为 《年中业务调整》的内部信 中表示将准备在境外上市，强调将现金流作为接下来的重点，知识付费是它的第一波利器——比如第一档音频节目《醒来——北岛和朋友的诗歌课》，邀请到诗人北岛讲解诗词。官方数据显示，豆瓣时间上线 5 天后，销售额便突破了百万。截止 3 月的公开数据，豆瓣时间上线一周年，全部内容付费产品的营收也达到了千万。在 6.0 的改版和逻辑上同样彻底围绕这个中心思想打造了一些变化加入了更多商业化的可能，让人看到了一个新鲜的有野心的豆瓣重现互联网世界，笔者认为，豆瓣现在不只应该放在工具或者社交栏目的分类当中去。

但现实依旧残酷，豆瓣最后一次融资是 2011 年 5000 万美元的 C 轮融资。关于豆瓣的新闻，除了豆瓣的影评，书评，还有造就了史上最低打分的《逐梦》电影导演质疑刷分之外，十条有八条是在操心豆瓣的盈利模式。留给豆瓣的时间可能不会像是过去 13 年来中文互联网世界用户所表现的耐心和安于现状的老样子了！

题图来自 123RF