Grab 获得来自丰田等投资方的 20 亿美元融资 新闻

O2O 移动平台 Grab 今日宣布已完成 20 亿美元新一轮融资。本轮融资的投资方包括丰田、OppenheimerFunds、平安资本、未来资产（Mirae Asset）旗下的 Naver Asia Growth Fund 和全明星投资基金（All-Stars Investment）等。Grab 将利用本轮融资资金扩大东南亚 O2O 服务的覆盖范围。

Grab 总裁 Ming Maa 表示：“非常欢迎这些顶级金融机构加入 Grab 的战略投资者及合伙人名单。Grab 正在利用 O2O 服务平台，帮助成千上万的消费者及企业享受线上服务，带领东南亚融入数字经济的大潮中。感谢全球战略投资者及合伙人对 Grab 的支持，我们将与大家通力合作，把握东南亚蓬勃发展的机遇，通过 020 移动平台释放东南亚增长潜力。”

目前，Grab 用户可以通过一站式解决方案满足日常需求，包括通过 GrabPay 向商家付款、通过 GrabFood 点餐、使用 GrabExpress 寄快递以及用 Grab 的交通运输服务打车。2018 年 7 月，Grab 发布了通过其开放式平台策略，成长为东南亚日常超级应用程序的愿景，并宣布在雅加达推出按需杂货配送服务 GrabFresh，这一服务将在 2018 年下半年在其他城市推出。

除此之外，Grab 会将本轮融资中大部分资金继续投向印尼，完善生态布局。Grab 平台上拥有超过 710 万小微创业者，其中过半数居住在印尼。通过与当地电子钱包和奖励程序 OVO 合作，Grab 已形成印尼最受欢迎的移动支付生态系统，其在印尼的下载量已经超过 6000 万。

今年 6 月，Grab 获得了丰田领投的 10 亿美元融资 ，该轮融资后 Grab 的估值超过 100 亿美元。