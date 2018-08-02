百余家邻家便利店停业，或与 P2P 借贷相关 新闻

昨日晚间，北京邻家便利店 168 家门店全部关停，今天早些时候邻里家（北京）商贸有限公司向供应商发出告知函，称公司背后唯一出资方受到上海警方调查，导致公司银户账户被冻结。该公司表示目前其账户内已无可支配资金，于 8 月 1 日起停止总部各项业务，并陆续停止门店营业。

邻里家（北京）商贸有限公司发出的告知函称，“由于公司背后唯一出资方受到上海警方调查，导致公司银户账户被冻结。因为公司处于发展阶段，尚未真正实现盈利，依旧需要投资方注资经营，靠店铺自身销售收入仍然入不敷出，且目前公司账户已被部分供应商诉讼至法院进行了财产保全，账户资金已被冻结，公司账户内已无可支配资金”。

据 消息人士指出 ，工商资料显示的投资人并非邻家的真正投资方，位于深圳的一家 P2P 公司才是邻家的真正投资方，但该名消息人士并未透露相关公司的名称。

邻里家（北京）商贸有限公司成立于 2015 年 5 月，该公司创始人为原 7-Eleven 高管王紫，当时王紫带领近 30 位管理层集体离职，创办了邻家便利店。

公开资料显示，担任邻家监察人一职的项建安，是北京万卓智汇商贸有限公司的大股东，拥有该公司 40% 股权。另外需要注意的是，持有该商贸公司 60% 股份的公司为高通盛融财富投资集团有限公司，而高通盛融是善林金融创始人周伯云投资的公司之一。

据报道，今年 4 月，善林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首，目前上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。邻里家告知函中提到“公司背后唯一出资方受到上海警方调查”，不过目前暂时无法确认善林金融是否投资了邻里家（北京）商贸有限公司。

题图：ifooday.cn