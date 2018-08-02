三星推出 Galaxy Tab S4 和 Tab A 10.5 两款新平板电脑 新闻

三星发布了新平板电脑 Galaxy Tab S4。这款新的高级平板电脑与去年的 Tab S3 有很多共同点，更值得注意的是其新增的连接底座 DeX 后的类 PC 桌面界面。

通过 DeX 底座，三星为 Tab S4 带来了类似 PC 的界面，DeX 桌面界面可与微软的 Office 套件等应用程序配合使用，并允许用户一次打开多个窗口。三星在 Galaxy Tab S4 上宣传的另一亮点是 S-Pen 与生产力。与 Tab S3 一样，S-Pen 可吸附在边框上，用户能够在屏幕未开启时使用备忘录功能。

Galaxy Tab S4 拥有更大的 10.5 英寸 2560 ×1600 AMOLED 显示屏，宽高比为 16:10，边框更窄，同时取消了物理主屏幕按钮，取而代之的是 Android 屏幕导航按钮，而指纹识别器则是被虹膜扫描感应器所取代。三星也是头一回在 Tab S 系列平板电脑上采用杜比全景声。

Tab S4 搭载骁龙 835 芯片，4GB RAM，64GB 或 256GB 存储空间，运行 Android 8.1 Oreo。电池容量 7300mAh，配备 USB-C 接口，支持快速充电功，相机为主 1300 万像素 + 前置 800 万像素，可选 LTE 版，售价 649 美元起（约 4430 元）。

另外，三星还公布了 Galaxy Tab A 10.5，这款平板电脑采用 1080p LCD 屏幕，而非 OLED。规格方面，采用骁龙 450 处理器，3GB RAM，32GB 存储空间（支持 microSD 扩展），运行 Android 8.1。电池容量 7300mAh，相机为主 800 万像素 + 前置 500 万像素，也有 LTE 版可选择。不过 Tab A 10.5 缺少 DeX 支持，不支持指纹或虹膜解锁。至于售价，三星还没有公布，不过作为参考，Tab A 10.1 售价为 229 美元（约 1560 元）。