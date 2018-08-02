三星推出 Galaxy Tab S4 和 Tab A 10.5 两款新平板电脑

三星 Galaxy Tab S4

三星发布了新平板电脑 Galaxy Tab S4。这款新的高级平板电脑与去年的 Tab S3 有很多共同点，更值得注意的是其新增的连接底座 DeX 后的类 PC 桌面界面。

通过 DeX 底座，三星为 Tab S4 带来了类似 PC 的界面，DeX 桌面界面可与微软的 Office 套件等应用程序配合使用，并允许用户一次打开多个窗口。三星在 Galaxy Tab S4 上宣传的另一亮点是 S-Pen 与生产力。与 Tab S3 一样，S-Pen 可吸附在边框上，用户能够在屏幕未开启时使用备忘录功能。

Galaxy Tab S4 拥有更大的 10.5 英寸 2560 ×1600 AMOLED 显示屏，宽高比为 16:10，边框更窄，同时取消了物理主屏幕按钮，取而代之的是 Android 屏幕导航按钮，而指纹识别器则是被虹膜扫描感应器所取代。三星也是头一回在 Tab S 系列平板电脑上采用杜比全景声。

Tab S4 搭载骁龙 835 芯片，4GB RAM，64GB 或 256GB 存储空间，运行 Android 8.1 Oreo。电池容量 7300mAh，配备 USB-C 接口，支持快速充电功，相机为主 1300 万像素 + 前置 800 万像素，可选 LTE 版，售价 649 美元起（约 4430 元）。

三星 Galaxy Tab A 10.5

另外，三星还公布了 Galaxy Tab A 10.5，这款平板电脑采用 1080p LCD 屏幕，而非 OLED。规格方面，采用骁龙 450 处理器，3GB RAM，32GB 存储空间（支持 microSD 扩展），运行 Android 8.1。电池容量 7300mAh，相机为主 800 万像素 + 前置 500 万像素，也有 LTE 版可选择。不过 Tab A 10.5 缺少 DeX 支持，不支持指纹或虹膜解锁。至于售价，三星还没有公布，不过作为参考，Tab A 10.1 售价为 229 美元（约 1560 元）。

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