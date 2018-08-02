星巴克与阿里巴巴合作，今年内在 30 个主要城市提供饿了么外送服务 新闻

在办公室想喝星巴克但又不想出门买？在这炎炎夏日，你终于可以打开手机点一杯咖啡了。星巴克与阿里巴巴今天宣布达成全方位深度战略合作，合作内容涉及阿里巴巴旗下饿了么、盒马、淘宝、支付宝、天猫、口碑等多个业务线。

依托阿里巴巴旗下饿了么的配送体系，星巴克将在位于北京和上海重点商圈约 150 家门店试运行外送业务，随后会逐步延伸至全国，计划于今年年底前覆盖 30 个主要城市超过 2000 家门店。

阿里巴巴 CEO 张勇表示，“希望阿里前沿的新零售基础能力、数据技术能与星巴克产生’化学反应’”，“合力给中国消费者的打造随时随地随心的新星巴克体验”。

与此同时，星巴克还将与盒马深度合作，共同打造首家进驻盒马鲜生的品牌外送厨房——星巴克“外送星厨”。星巴克“外送星厨”最快将于今年 9 月落户上海和杭州部分盒马门店，今后将陆续进驻更多城市。此外，星巴克和阿里巴巴还将联手开创星巴克新零售智慧门店。

今年 5 月，星巴克公布了 提速在华发展计划 ，该公司计划到 2022 财年末进入中国大陆 100 个城市，每年新增门店数将提至 600 家。星巴克还将通过与雀巢成立的全球咖啡联盟，在中国市场扩大覆盖率和规模化。

题图：123RF