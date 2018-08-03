贸易战还有第二波，东南亚网约车平台 Grab 再获巨额融资 | 早 8 点档 新闻

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美政府欲进一步上调 2000 亿美元中国商品关税

新一轮谈判也又要开启了。美国政府表示，特朗普提议对 2000 亿美元的中国商品再次加征关税，从此前的 10% 提高至 25%。此举旨在通过加大对中国的施压，促其在贸易问题上做出让步。对此中方外交部发言人回应称，这种“讹诈”不会起作用，如果美国采取进一步措施阻碍贸易，中国将予以回击。此次提高关税计划若付诸实施，将适用于美国于上月认定的家具、照明产品、建材等 2000 亿美元商品清单，公开征求意见日期至 9 月 5 日止。

Google 或正为中国市场开发“洁版”新闻聚合 App

据 The Information 8 月 2 日报道，继先前被媒体曝出“正为中国市场开发审查版搜索引擎”的消息后，Google 再次被披露另一款针对中国用户和监管喜好的重要产品开发计划——类似“今日头条”的智能新闻聚合 App。这一产品将利用人工智能及算法来跟踪读者喜好、整合内容源后以信息流方式推送，但相关内容将接受审查。此前“Google 洁版搜索引擎重回中国”的消息已经被官方否认，Facebook 在中国市场开立子公司的行为也被中止。The Information 援引的消息人士称，近期的中美贸易摩擦是让这类事件发展走向更复杂的主要原因之一。

小鹏汽车完成 40 亿元 B+轮融资

电动汽车创业品牌“小鹏汽车”于 8 月 2 日宣布，正式签约完成总额 40 亿元的 B+轮融资，是 2018 年以来“新造车”企业最大的单轮融资。这笔资金中包括小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏的自有资金 1 亿美元，其余投资者包括春华资本、晨兴资本、高瓴资本、K11 投资、钟鼎创投等。何小鹏个人已累计在小鹏汽车这一项目上投资了约 20 亿元。完成整个 B 轮融资后，小鹏汽车的整体估值已经达到近 250 亿元，而按照规划，其第一款量产纯电动 SUV G3 将于 2018 年年内上市，并启动交付。与此同时，小鹏汽车将在全国建设 150 个超级充电站，并逐步在一线城市落地数十家线下直营门店。

东南亚网约车平台 Grab 再获巨额融资

彭博社 8 月 2 日消息，东南亚领先叫车服务平台 Grab 将完成新一轮规模为 20 亿美元的融资，将有更大火力迎战 Uber 等竞争对手。本轮融资包括一个月前丰田汽车宣布的 10 亿美元投资。其他投资者包括资产管理公司 Oppenheimer Funds、中国平安资本等。新一轮融资后，其估值或达 110 亿美元。短短时间即筹得 20 亿美元，Grab 称其中很大一部分将投资于印尼，目的是与总部位于雅加达的竞争对手 Go-Jek 抢夺市场。Go-Jek 近期正在探索东南亚市场，已宣布将投资 5 亿美元进入新加坡、泰国、越南和菲律宾。Grab 表示，有望于 2018 年达到 10 亿美元的收入，拟通过电子支付和食物配送等业务来进一步抢占市场，短期暂不考虑上市。

字节跳动整合旗下海外平台，Musical.ly 将与 TikTok 合并

8 月 2 日，今日头条母公司字节跳动宣布，将关闭旗下短视频应用 Musical.ly，并将用户转移到抖音海外版 TikTok 上。二者将合并升级为新 TikTok，musical.ly 和原 TikTok 原有账号的内容和粉丝群将全部自动迁移到新平台。Musical.ly 成立于 2014 年，于去年 11 月被字节跳动以 10 亿美元收购，目前用户规模已经超过 2 亿人，月活跃用户数已超过 1 亿人。此前，海外版抖音 TikTok 和 Musical.ly 都保持独立的品牌运营，前者主攻亚洲市场，后者则在欧美地区年轻人中风靡。字节跳动创始人张一鸣曾表示，未来 3 年集团海外用户将占到一半，而目前这一数字已经达到 20%。从被收购的那一刻起，Musical.ly 就应该料到这样的“善始善终”。

苹果成为历史上首个市值超过 1 万亿美元的技术公司

在北京时间 8 月 2 日晚间的美股盘内交易中，苹果公司借助近日发布的良好财报业绩，股价再次提振向上，开盘涨幅即超过 1%。在一举超过 203.6 美元关口之后，市值正式站上历史性的 1 万亿美元大关。此前，苹果、亚马逊、Google、微软四大科技巨头都被认为有望冲击这一目标。在刚刚发布的第三财季 财报 中，苹果净营收为 533 亿美元，比去年同期的 454.1 亿美元增长 17%；净利润为 115.2 亿美元，比去年同期的 87.2 亿美元增长 32%。这也成为苹果有史以来最好的一季财报。