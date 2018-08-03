苹果正在想办法解决 iMessage 垃圾信息问题 Apple

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iPhone 用户一定会遇到过的问题：每天都能收到涉及赌博、彩票甚至是色情、P2P 理财推广等内容的 iMessage 垃圾信息。对此，苹果日前 回应 称，正在与国内通讯运营商沟通，以探索更多方法进一步减少垃圾信息，包括使用机器学习来帮助识别和屏蔽发送垃圾信息的账号。

iMessage 垃圾信息问题很早就出现了，虽然苹果用户可以在信息设置中开启“过滤未知发件人”选项，但没完没了的垃圾短信依然令人恼火。

有律师表示，由于苹果在技术上目前还无法完全阻止垃圾信息的发送，而对于用户遭到的信息骚扰，苹果应该承担一定的责任。

iMessage 短信的特殊之处在于，其内容通过互联网传播，苹果不会对内容进行审查，同时基于保护用户隐私的原则，该公司也不会向第三方和监管机构开放接口，因此 iMessage 一方面无法借助第三方过滤软件对垃圾信息进行屏蔽处理，一方面不能像传统短信那样，经由运营商、手机助手等渠道进行打击。

另外，通过开启“过滤未知发件人”选项，也只是起到收到疑似垃圾信息后，系统不提醒的效果，实际上还是能正常接受——除非选择关闭 iMessage 功能。

显而易见地，如果苹果在 iMessage 上的打击垃圾信息努力未来有一定成效，该公司应该会把相关技术应用到其他市场。

题图：9to5Mac