P2P 暴雷风波：聚财猫等 44 起 P2P 案件已被上海警方通报立案 新闻

对于近期频现的 P2P 暴雷风波 ，上海公安机关密集通报了一些案件的最新进展。8 月 2 日晚间，上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件，均涉及各类互联网金融点对点借贷平台（P2P 平台）。

具体来看，上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等 10 个分局共通报了 44 起案件。根据通报，44 起案件基本上是相关公司通过设立线下门店及线上理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，在产生巨大资金缺口后，导致无法兑付投资人本息。上海公安机关已对各案件立案侦查，犯罪嫌疑人也多被依法采取刑事拘留措施，相关案件正在进一步调查中。

对于案件中涉及的投资受损群众，上海公安机关表示，请携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

附上海市公安局各分局通报情况：

1. 浦东（12 起）

近期，上海市公安局浦东分局对 11 起涉嫌非法吸收公众存款、1 起涉赚集资诈骗罪的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 27 日，上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案，称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息，上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。目前，犯罪嫌疑人吴某已被依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步调查中。

2018 年 6 月 29 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海持富金融信息服务有限公司（“贸金所”平台）涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前，公司平台实际负责人单某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

2018 年 7 月 3 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海嵌纳金融信息服务有限公司（“优储理财”平台）渉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公司实际负责人袁某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 4 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海宜勇资产管理有限公司（“小沙僧”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立罪侦查。目前，公司平台实际负责人张某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 11 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海步荣资产管理有限公司（“鑫荣咖”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，该公司法定代表人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海蓬旭金融信息服务有限公司（“柚子理财”平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对国联未来资产管理有限公司（“赶钱网”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海永利宝网络信息科技有限公司（“永利宝”平台）、上海瀟谦互联网金融信息服务有限公司（“火理财＂平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦查中。

2018 年 7 月 19 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海森舟互联网金信息服务有限公司（“巨人理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公司实际负责人梁某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。2018 年 7 月 23 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海合盘金融信息服务股份有限公司（“合盘金服”平台）、孚汇资产管理（上海）有限公司（“孚汇财富”平台）、上海豪沃金融信息服务有限公司（“金蜂财富”平台）、岭尚（上海）科技网络有限公司（“网格金服”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，上述公司平台实际负责人周某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

2018 年 7 月 27 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海玉湖投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2014 年 5 月起，犯罪嫌疑人胡某伙同他人，在未经国家有关部门批准的情况下，通过设立“岳卿財富”线下门店及＂惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台，向社会不特定公众非法募集资金。目前，公司平台实际负责人胡某等人已被浙江省杭州市江干区公安机关依法采取刑事强制措施。

2018 年 7 月 31 日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海龙响网络科技有限公司（“沪丰金服”平台）涉嫌非法吸收公众罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请上述 12 起案件中涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

2. 松江（2 起）

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局松江分局根据群众报案，对邑杰金融信息服务（上海）有限公司（邑民金融平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现已对犯罪嫌疑人张某某等 2 人采取刑事强制措施。

目前，公安机关正对此案开展全力侦查，最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

2018 年 7 月 2 日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海驹秀网络科技有限公司（金蛐蛐平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

目前，公安机关正对此案开展全力侦查，缉捕犯罪嫌疑人，最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

3. 杨浦（4 起）

近期，上海市公安局杨浦分局对 4 起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 20 日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某等 6 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 6 月 26 日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海中吴财富投资管理集团有限公司（“中吴财富”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司负责人高某依法采取刑事拘留强制措施。目前案件正在进一步调查中。2018 年 7 月 5 日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对萨飞投资管理（上海）有限公司（“萨飞资本”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 25 日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海博节金融信息服务有限公司（“博节金融”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请上述 4 起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

4. 长宁（1 起）

2018 年 7 月 13 日，根据群众举报，上海市公安局长宁分局对辰仕沣金融信息服务（上海）有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对胡某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

现初步查明，辰仕沣公司通过“优衔金融”APP，虚构投资项目，以高额年化收益率为诱饵，在线上销售“YX 贸易金融”理财产品，向社会不特定公众非法募集巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

5. 黄浦（5 起）

近期，上海市公安局黄浦分局对 5 起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 27 日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海聚诚致信网络科技有限公司（米袋计划）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前，公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海桢曦金融信息服务有限公司（花木金融）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，公司主要高管刘某等人已被依法采取刑事拘留强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海安民互联网金融信息服务有限公司（华泰金融）涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前，公司高管方某等人已被依法采取刑事强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查

2018 年 7 月 20 日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对百荣金融信息服务（上海）有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前，公安机关正在对此案开展全力侦查。

2018 年 7 月 23 日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海汉州互联网信息服务有限公司（坚果理财）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，公司高管王某已被依法采取刑事强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。

公安机关请上述 5 起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

6. 静安（4 起）

近期，上海市公安局静安分局对 4 起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 22 日，上海市公安局静安分局根据群众报案对上海融腾金融信息服务有限公司（“小诸葛平台”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司法定代表人王某等人依法采取刑事强制措施。目前，经上海市静安区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人王某等四人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。现案件正在进一步调查中。

2018 年 6 月 27 日，上海脉麟金融信息服务有限公司的法定代表人于某因公司通过线上“抢钱通”理财平台在全国范围内向不特定公众吸收存款，已产生巨大缺口无法兑付，向公安机关投案自首。上海市公安局静安分局依法立案侦查。目前，经上海市静安区人民检察院批准，已对犯罪嫌疑人于某以涉嫌菲法吸收公众存款罪执行逮捕，现案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 23 日，上海市公安局静安分局根据群众报案，对上海峰堑信息科技有限公司（“翡翠岛”理财平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人蔡某等四人依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 24 日，上海市公安局静安分局根据群众报案，对上海贇中资产管理有限公司（“投米乐”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司实际控制人方某采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请上述 4 起案件中所涉及的投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

7. 闵行（2 起）

根据群众举报，上海市公安局闵行分局于 2018 年 7 月 26 日，对上海鼎夕金融信息服务有限公司（“快点理财”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对实际经营人宋某依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

根据群众举报，上海市公安局闵行分局于 2018 年 6 月 27 日，对微积金互联网金融服务（上海）有限公司（“微积金”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对叶某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

8. 奉贤（2 起）

2018 年 7 月 18 日，上海市公安局奉贤分局根据群众报案，对上海裕乾金融信息服务有限公司（线上平台为“聚财猫”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，公司实际控制人薛某已被依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携帯本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关，配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

2018 年 7 月 20 日，上海汴盛金融信息服务有限公司（线上平台为“金吉利宝”）实际控制人李某向公安机关投案自首，称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局奉贤分局迅速立案侦查。目前，公司实际控制人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

公安机关请本案投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转

账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关，配合公安机关开展调查取证工作并请依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

9. 虹口（6 起）

近期，上海市公安局虹口分局对 6 起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 28 日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海金庞金融信息服务有限公司（“禧龙来”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调査中。

2018 年 7 月 9 日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海聚胜投资管理有限公司（“聚胜财富”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

2018 年 7 月 11 日，上海市公安局虹口公安分局根据群众报案，对上海银砖金融信息服务有限公司（“多融理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 17 日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海帅安资产管理有限公司（“随取宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司负责人陶某依法采取刑事强制措施。现案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 19 日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对上海傲系金融信息服务有限公司（“慠鸣宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 26 日，上海市公安局虹口分局根据群众报案，对深圳前海云轩互联网金融服务有限公司（“首投理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。现案件正在进一步调査中。

公安机关请上述 6 起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。

10. 普陀（6 起）

近期，上海市公安局普陀分局对 6 起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：

2018 年 6 月 27 日，上海卓妍投资管理有限公司法定代表人周某向公安机关投案自首，称其公司通过设立“金球所”理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局普陀分局迅速立案侦查。目前，犯罪嫌疑人周某已被依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步调查中。

2018 年 6 月 29 日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对溪安（上海）网络技术有限公司（“溪安金服”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 5 日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海旌翀投资咨询有限公司（“靓钱宝”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对该公司法定代表人唐某依法采取刑事强制措施。目前案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 12 日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对金砖国际投资有限公司（以下简称“金砖国际＂）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2013 年 7 月起，犯罪嫌疑人郑某在北京注册成立“金砖国际”并在上海设立运营总部后，招募人员在全国设立“金砖财行”理财门店及设“掌悦理财”、“多融理财”等线上理财平台对外非法募集资金。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 13 日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海林莱金融信息服务有限公司（“鑫龙金服”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

2018 年 7 月 20 日，上海市公安局普陀分局根据群众报案，对上海应文投资管理有限公司（“应文投资”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。

公安机关请上述 6 起案件中投资受损群众携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。