思科 23.5 亿美元收购互联网安全公司 Duo Security 新闻

思科（Cisco）日前 宣布 将以 23.5 亿美元现金和股票收购总部位于密歇根州的互联网安全公司 Duo Security。

Duo Security 由 Dug Song 和 Jonathan Oberheide 于 2010 年创立，通过几轮融资筹集了 1.21 亿美元资金。该公司拥有 700 名员工，在美国和伦敦设有办事处，但公司总部位于安娜堡。

联合创始人兼首席执行官 Dug Song 将继续领导 Duo 担任总经理，并将加入由副总裁、总经理 David Goeckeler 领导的思科网络与安全业务部门。

“我们的合作伙伴关系是 IT 领域快速发展以及员工队伍现代化的产物，这完全改变了组织机构思考安全性的方式，”Duo Security 联合创始人兼首席执行官 Dug Song 说道。 “思科创建了现代化的 IT 基础架构，我们将一同加速保障所有用户访问，包括使用任何设备连接到任何网络上的任何应用程序的安全性的使命。通过与世界上最大的网络和企业安全公司合作，我们有一个独特的机会以大规模推动变革，并重塑整个行业。”