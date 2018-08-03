卖身给滴滴和蚂蚁金服？ofo：不要总想搞大新闻

今日上午，据凤凰科技援引知情人士消息称，ofo 涉及的收购谈判已经接近尾声，滴滴与蚂蚁金服联合出资 14 亿美金收购，并承担 ofo 2 亿美元的债务。报道还称，目前滴滴与蚂蚁金服已经与 ofo 签署框架协议。对此，滴滴方面表示不评论，蚂蚁金服方面称“暂时还没有消息”，而 ofo 联合创始人于信则在朋友圈回应称，“总想搞大新闻，可惜是假新闻。官方声明我都不想发，太假了。”

关于 ofo 卖身的消息从今年上半年到现在，已经出现了好几次知情人士的爆料。

今年上半年，就有消息称有涉及 ofo 的收购谈判启动一事。据媒体报道“滴滴收购 ofo 已经进入谈判阶段，滴滴高层已经在推进收购 ofo 的谈判。如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”而后，ofo 发表声明否认 ，表示”该消息并不属实。ofo 将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。”

前几日，又有消息称滴滴和 ofo 的收购谈判已经进入尾声。针对此消息，ofo 回应称：类似言论皆为不实信息。

公开资料显示，滴滴已经先后参与了 ofo 的四次融资。去年 4 月，滴滴还将 ofo 接入到客户端中，用户可直接在滴滴出行 APP 上面使用 ofo 的服务。但好景不长，随后在 ofo 是否与摩拜合并以及 ofo 在滴滴出行体系中的独立地位等认知上，双方分歧逐渐扩大。最终，滴滴派驻 ofo 的三名高管不久后均被宣布休假。