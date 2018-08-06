云硬盘 Bug 致文件损坏，腾讯愿赔偿约 14 万元 新闻

7 月 20 日，“前沿数控”平台一块操作系统云盘，因受 腾讯 云北京三区部分物理硬盘固件版本 bug 导致的静默错误（写入数据和读取出来的不一致）影响，文件系统元数据损坏。该平台向腾讯索赔千万元赔偿费。

今日，腾讯云官方微博发布关于用户“前沿数控”数据完整性受损及腾讯云补偿措施的说明 。

腾讯云表示，监控到异常后，第一时间向用户告知故障状态，并立即组织文件系统专家并联合厂商技术专家尝试修复数据。虽经多方努力，最终仍有部分数据完整性校验失败。经过分析，该硬盘静默错误是在极小概率下被触发，腾讯云随即对固件版本有 Bug 的硬盘全部进行下线处理，确保相关隐患全部排出。

为此，腾讯云提出了“赔偿+补偿”总金额达到 136,469 元的解决方案，是该用户在腾讯云平台中用云金额的 37 倍。

不过，腾讯云表示，“前沿数控”基于自身评估就此次故障对腾讯云提出了 11,016,000 元的索赔要求。腾讯云称，这远远高于其能够提供的方案，这也是双方目前未能达成一致的主要原因。

腾讯云称， 未来杜绝概率极低的意外事故发生，在做好云平台数据备份保障外，也按照行业惯例在相关协议中提醒用户对自身重要数据，尤其是用户信息、程序代码、网页素材等进行数据本地备份。这次故障中，“前沿数据”也表示目前没有任何本地本分数据用来恢复。

腾讯云表示，将继续与“前沿数据”保持沟通，帮助其进行业务恢复，如果最终用户倾向于寻求以法律诉讼方式解决争议，也将积极配合用户在法律框架下得到公平公正的解决方案。

图片来源：123RF