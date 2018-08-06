京东无人店进入印尼，迄今为止最大

据 中国日报 报道，中国电商巨头京东计划在印度尼西亚首都雅加达开设无人店 JD.ID X-Mart（京东 X 无人超市），这将是东南亚地区首家无人店，同时也是京东迄今为止最大的无人店。

JD.ID X-Mart 将提供包括时装、快速消费品、美容等种类的产品，利用面部识别、图像识别等尖端技术，生成活动热图，帮助了解顾客偏好，追踪零售活动。无人店搜集到的数据将用于优化库存、产品陈列和商店管理等方面。

这是京东在与阿里巴巴和亚马逊的竞争过程中，首次把无人店技术带到海外市场，自 2017 年 10 月的第一家京东无人店开设以来，京东已经在中国开设了 20 余家无人店。

京东在 2016 年 3 月推出面向印尼用户的在线购物平台，目前已经为全国两千万消费者提供服务。京东在印尼当地七个岛屿上拥有 9 个仓库，覆盖 483 个城市和 6500 个县。伴随仓库数量的增加，京东预计 85% 的订单将可以实现当日或次日交付。

除印尼外，京东还在 2017 年与泰国 Central Group 成立 合资企业 ；今年 1 月，京东宣布对越南电商平台 Tiki.vn 进行 战略投资 。除了东南亚地区，京东最近还在计划 开拓欧洲市场 ，并在年底前确定进入欧洲市场的战略。

图片来自 JD.ID