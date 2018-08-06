明医众禾完成上亿元 A2 轮融资 新闻

明医众禾宣布，已于上半年完成上亿元 A2 轮融资，由战略投资方复星医药控股子公司参与。

明医众禾成立于 2015 年，主营业务是以信息化平台“医德帮”为载体，为基层 医疗 机构（主要是农村地区）提供经营管理、药品供应、医疗教育以及分级转诊等一系列赋能。农村小微医疗机构作为医疗资源稀缺、医疗能力薄弱的群体，承担着近 6 亿村镇人口的医疗健康刚需职能。在国家“强基层”战略下，各项政策利好频出，明医众禾在农村基层市场深度耕耘近三年，打下了坚实的基础，领跑优势明显，目前服务能力已覆盖中国 10 余个省，6 万多家基层诊所及村卫生室，覆盖人群过亿人。

明医众禾创始人兼 CEO 姜强表示：“明医众禾是扎根中国基层农村市场，利用互联网技术赋能基层医疗机构，为基层家庭大健康服务的‘医疗+互联网’生态体系建设的先行者。能够引入复星这样受人尊敬的公司作为明医众禾的战略股东，是我们团队的荣幸。我相信双方的战略合作有利于推动中国的医药医疗改革，推动国家医疗‘强基层’战略的落地，推进和带动更多优质、可靠、可信医疗资源下沉，加速改变基层医疗缺医少药的现状，利用互联网技术加速供给端建设，更好地为基层百姓健康服务。”