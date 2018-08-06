据报道，星巴克将与全球最大的交易所之一—— 洲际交易所 展开合作。后者刚刚成立了一个名为 Bakkt 的项目，希望能够把加密货币更好地整合到全球商务系统中。

“Bakkt 希望为参与数字资产的机构、商家和消费者提供可扩张的匝道，为其提供更高的效率，更强的安全性和实用性。”Bakkt CEO、洲际交易所前沟通主管凯利·勒夫乐（Kelly Loeffler）说，“我们正在合作建立一个开放平台，帮助全球市场和商务领域的数字资产释放革命性潜力。”

作为此项计划的一部分，洲际交易所计划在 11 月推出 1 天的期货合约，但与其竞争对手 CME Group 和 Cboe Global Market 之前推出的衍生品有所不同，因为该合约采用实物交割形式，意味着合约所有者可以在到期时获得比特币，而非现金。实物交割对大型金融机构非常重要，因为他们不太信任那些没有受到严格监管的比特币交易市场，但洲际交易所却会面临严格监管。

华为使用美国” 老化” 操作系统，英国政府疑虑安全性

据报道，消息人士告诉路透社称，英国对华为的一产品产生安全疑虑，因为华为使用了一家美国公司已老化的软件组件。消息表示，英国产生疑虑的原因之一是，华为使用了由美国加州 Wind River Systems 公司开发的 VxWorks 操作系统。 消息人士表示，华为目前使用的 VxWorks 版本，Wind River Systems 将在 2020 年停止提供安全补丁和进行版本更新，这可能会给英国电信网络留下易受攻击的安全漏洞。但所有消息来源都说，没有迹象表明 VxWorks 进行了故意的不适当设置，也没有迹象表明该软件本身会带来安全风险。 Wind River Systems 公司一位女发言人表示，该公司会适时帮助客户升级到更新的软件版本。她表示，“Wind River Systems 为它的客户提供了迁徙路线和路径，这应该是业界所熟知和理解的。”华为发言人拒绝对媒体报道中的具体问题置评，但表示该公司将解决英国监管机构提出的任何需要改进的问题。 斐讯官方微信公众号被封杀：用户投诉，涉嫌欺诈

据 IT 之家报道，7 月 30 日左右斐讯微信公众号被停止使用。微信方面表示，该帐号由用户投诉并经平台审核，涉嫌欺诈。

8 月 3 日晚上，斐讯官方网站发布公告，针对各位购买斐讯产品并持有尚未兑付 K 码产品的消费者，原先通过斐讯产品兑付 K 码进行引流的第三方互联网合作平台已经无法正常兑付 K 码，斐讯表示，将通过斐讯官网或斐讯商城 App，为持有 K 码并使用斐讯产品的消费者将 K 码通过斐讯 CKS 系统兑换斐讯商城维 C，维 C 可在斐讯商城换购斐讯商品及其他商品。但是用户们发现，原来的现金返还变成了一大堆券，维 C 最多只能兑换商品价格的 50%，也就是不仅此前退还现金的方案变成了“购物券”，并且如果要使用这种购物券，还要额外支付一定的现金。