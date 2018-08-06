大众汽车电池含有致癌物，或召回 12.4 万辆新能源车 新闻

据法新社报道，大众集团日前表示，公司可能会被迫召回 12.4 万辆电动汽车和混合动力汽车，原因是在其电动车所采用的电池充电器部分发现了致癌金属镉。在大众汽车集团迅速组织内部与外部专家进行专业评估后发现，其电动车所搭载的电池的充电器中存在镉金属，平均每个充电器中含有 0.008 克。

一家尚未获其身份的供应商却在 2013-2018 年 6 月交付了一批装有镉的电池充电器，这些充电器已经安装在大众、奥迪和保时捷品牌的一些电动汽车和混合动力汽车上。大众汽车集团的一位发言人对外透露，供应商并没有告知其电池中包含的危险化学品的具体含量。外界猜测该供应商或为三星 SDI。

大众方面表示，“涉及被召回的车辆目前并不会给人带来伤害，因为这个零部件处于充电器内部的一个固定的硬壳体中，周围环境较为稳定且密封，镉并不与周围环境发生直接接触。”

今年 3 月，为了满足不断发展的电动汽车项目的需求，并且给来自美国的竞争对手特斯拉继续施加压力， 大众 集团斥资 200 亿欧元（约合 250 亿美元）拣选了电动汽车电池和相关技术合作伙伴。当时大众宣布他们已经为欧洲和中国市场上销售的车型锁定了电池供应商。