小米表示将对印度市场加大投资，包括打造物联网生态等

小米将在印度市场发力。据 印度经济时报 报道，小米印度市场负责人 Manu Kumar Jain 表示，该公司将把 IPO 中的大部分资金用于印度市场，特别是打造当地的物联网生态和投资更多初创公司。与此同时，小米还计划进军印度高端智能手机市场。

Jain 表示，小米上个月通过 IPO 募集资金 45 亿美元，其中 30% 将用于核心研发，30% 用于搭建物联网平台，还有 30% 用于国际扩张，剩下 10% 则用于杂项支出。他说：“我们可以在互联网服务、创业投资和构建印度特定的物联网设备方面做更多努力”。

同时，小米还准备在高端智能手机市场发力。该公司在印度市场推出的手机的价格均低于 3 万卢比，其中最高端的是小米 MIX。Jain 提到，小米印度已经宣布将于 8 月 8 日推出 Android One 手机 A2，但具体价格暂未披露。

此外，小米官网 Mi.com 已经成为印度交易额第三大网站。而除了官方网站之外，小米还将继续通过电商 Flipkart 和亚马逊出售产品。“除了 Mi.com，我们在中国也通过阿里巴巴电商平台和京东销售产品，但同时也与他们保持竞争关系，比如支付宝和小米支付（MiPay）就一直在竞争。”他解释道。

小米一直在印度构建各项互联网服务，包括小米音乐（MiMusic）、文件分享工具小米快传（Mi Drop）、小米浏览器（MiBrowser）和小米商店（MiStore）等。该公司最近还在印度推出了小米信贷（MiCredit），最多可为用户提供 10 万卢比的贷款。

小米在印度投资了 10 家创业公司，其中几家与其互联网服务构建战略相符合，例如社交网络 Sharechat、数字内容平台 Hungama 和贷款创业公司 Krazybee，并且已经与这些公司合作推出了产品。

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