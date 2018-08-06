为了让你玩游戏时有更沉浸式的照明体验，飞利浦与 Razer 在一起了 新闻

昕诺飞旗下个性化智能照明系统 飞利浦“秀” 与全球玩家生活方式潮流品牌雷蛇 Razer 在中国开展正式合作，为中国家庭娱乐带来沉浸式体验，提升游戏感受。据悉合作的双方除了在照明系统与互动娱乐周边软硬件方面的产品对接与软件调试外，还将共同参与国内主要照明、娱乐、科技及家居展会，联动展会现场体验与线上内容营销，推动整体家庭娱乐解决方案在中国的发展。

具体来看此番合作：通过将飞利浦 秀 娱乐开放接口（Philips Hue Entertainment API）及其工具与 Razer Chroma 幻彩灯光系统进行整合，实现家庭照明氛围与游戏体验的同步。当飞利浦 秀 个性化智能照明系统与笔记本电脑、键盘、鼠标和鼠标垫等 Razer Chroma 幻彩设备相连接后，Razer Chroma 幻彩设备中炫酷的灯光效果将通过飞利浦 秀 照明产品投射到整个空间。从角色选择和激烈的对战到夺取胜利，飞利浦 秀 与雷蛇将合力为玩家呈现超乎所见的照明体验，将游戏沉浸感提升到前所未有的水平。而值得一提的是 Razer Chroma 幻彩作为沉浸式灯光技术的引领者，在全球范围与包括《守望先锋》、《堡垒之夜》、《暗黑破坏神》、《穿越火线》等超过 100 款热门游戏合作，打造出完整的 Chroma 幻彩生态系统。

Razer Chroma 幻彩设备能够与飞利浦 秀 智能照明系统联动，跟随游戏、音乐或影片画面变换灯光色彩和效果，让用户享受更沉浸的娱乐体验，而开发者也能够利用 Chroma 幻彩 SDK 工具创造诸如游戏动态灯效等独特灯光效果。用户只需通过雷云 3（Razer Synapse 3）软件添加飞利浦 秀 模块，享受更丰富的游戏体验，在全面的室内氛围中彻底改变他们的游戏方式。除了游戏中身临其境的灯效，飞利浦 秀 照明产品配合飞利浦 秀 第二代方形桥接器及最新的飞利浦 秀 应用程序（Hue App）可解锁丰富的游戏体验及更多娱乐功能。

Razer Chroma 幻彩此次携手飞利浦 秀 不仅将为玩家创造焕然一新的家庭游戏体验；更重要的是，通过高端游戏生态设备与领先智能照明系统的无缝对接，满足日益增长的市场需求，共同促进游戏娱乐市场的良性发展。