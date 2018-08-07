腾讯领投燧原科技 3.4 亿元 Pre-A 轮融资 新闻

专注于人工智能领域神经网络解决方案的燧原科技今日 宣布 获得 3.4 亿元人民币 Pre-A 轮融资，本轮融资由腾讯领投，种子轮投资方亦合资本、真格基金、达泰资本、云和资本继续跟投。本轮融资将用于云端 AI 加速芯片及相关软件生态的研发投入。

燧原科技于今年 3 月成立，在上海和北京设有研发中心，其产品是针对云端数据中心开发的深度学习高端芯片，定位于人工智能训练平台。芯片将采用自主研发的独特创新架构，具有高算力、高能效比、可编程、低成本、支持主流机器学习框架等特点，专为云端 AI 训练设计和优化。

燧原科技 CEO 赵立东表示：“本轮融资我们引入了战略投资，为燧原的发展奠定坚实的基础。我们会把握机遇，深耕技术，致力于成为中国人工智能芯片自主创新解决方案的技术领军者和可靠供应商。”

燧原科技 COO 张亚林表示：“人工智能神经网络的广泛应用，对于软硬件系统提出了很高的要求，包括生态系统的多样性、未来算法的灵活性、算力架构的通用性和系统结构的扩展性，而这都需要软硬件系统工程化的团队来实现。燧原科技优秀的研发团队，将专注于打造拥有自主知识产权、安全可控、高性能低成本的 AI 云端训练芯片，并以优化的软件生态系统切入中国云服务器和数据中心市场，引领未来人工智能算力架构的全新变革。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。