Google 发布 Android 9，定名为 Pie 新闻

Google 正式发布 Android 9 Pie，这一版本将带来大量基于人工智能推出的功能，Pixel 手机已经可以获得 beta 更新。Android 9 加入了全新手势交互方式，全面屏手机可以像 iPhone X 一样通过手势进行操作。Android Dashboard，这一功能与 iOS 12 点屏幕使用时间功能类似，用户可以查看 app 使用时间，了解自己的使用习惯。

Shush 功能可以使手机在屏幕朝下放置时，自动开启静音模式；Wind Down 则能够帮助用户更好地入眠，开启 Wind Down 时，界面将变成黑白色，暂停推送通知，避免某条消息令你睡意全无。

Adaptive Battery 可以通过人工智能优化电池电量，系统将获得用户的使用习惯，优先处理最可能使用的应用程序；Actions 可以检测到手机状态，如插入耳机时自动显示音乐类 app；Slices 可以调取应用内的操作，节省时间，如用户搜索 Lyft 时，将在结果中显示预先设定的地址。

除此之外， Android 9 在界面上也进行了一些调整，譬如图标和通知栏等元素。目前发布的 Android 9 为 beta 测试版，正式版预计今年秋季推出，Pixel 手机的用户已经可以在 官网 注册体验。

图片来自 Android