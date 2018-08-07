叫 iPhone XS 而非 iPhone XI？苹果 2018 三款新机名称疑外泄 Apple

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苹果将在下个月举行的秋季发布会上公布 2018 年新款 iPhone。据 Mobile Fun 消息，苹果将在今年推出三款新 iPhone，并全部采用 iPhone X 的设计风格，也就是全部都会采用“刘海屏”设计。

其中会有两款采用 OLED 屏幕的新款 iPhone，分别是 5.8 英寸屏幕的“iPhone XS”和 6.5 英寸屏幕的“iPhone XS Plus”，此外还有一部采用 6.1 英寸 LCD 屏幕的 iPhone，名为“iPhone (2018)”。

报道称，iPhone XS 和 iPhone XS Plus 将采用金属边框和玻璃背盖，并拥有双镜头设计，采用 LCD 屏幕的 iPhone (2018) 则是单镜头。

目前还无法确定这一消息的真实性，不过结合 此前的报道 ，似乎都比较倾向于今年会推出一款 5.8 英寸 OLED 屏 iPhone、一款 6.5 英寸 OLED 屏 Plus 机型和一款 6.1 英寸 LCD 屏 iPhone 的说法。

除此之外还有消息称，目前在售的采用 OLED 屏幕的 iPhone X 在美国销量不如采用 LCD 屏幕的 iPhone 8 Plus，并且 iPhone 8 Plus 的价格并没有比 iPhone X 便宜多少。所以苹果可能会在 2019 年的 iPhone 中继续使用 LCD 屏幕，The Bell 报道称，LG 可能会成为该屏幕的供应商。

图片来自 Mobile Fun