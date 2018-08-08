马斯克考虑每股 420 美元将特斯拉私有化，以摆脱短期业绩压力 新闻

特斯拉（Tesla）CEO Elon Musk 此前在 Twitter 上表示，他希望以每股 420 美元的价格将特斯拉公司私有化。Musk 在推文中称，已经确认私有化特斯拉的资金来源。随后，Musk 发表 公开信 ，详细解释了他计划将特斯拉私有化的理由。

Musk 首先在信中强调，“这一切还没有做出最终决定”，并表示这么做“是为了创造特斯拉最佳的运营环境”。上市让特斯拉注重季度收益，这给公司带来巨大的压力，使公司做出对某一季度正确但并非对长期战略正确的决定。而作为股票市场历史上被做空最严重的股票，上市意味着有大量的人有攻击公司的动机。

Musk 以 SpaceX 作为例子，称这家公司在操作上更有效率，因为它是私有化企业。不过 Musk 也表示，他不认为特斯拉在长期内私有化是合理的，“未来，一旦特斯拉进入缓慢、更可预测的增长阶段，回到股票市场可能会更有意义。”

此外，Musk 表示，让 特斯拉 私有化的目的并非让它与 SpaceX 合并，这两家公司将继续拥有独立的所有权和治理结构。不过特斯拉所设想的结构在很多方面与 SpaceX 的结构相似：外部股东和雇员股东有大约每六个月出售或购买的机会。Musk 已经拥有特斯拉 20% 的股份，他认为交易完成后并不会有实质性的变化。

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