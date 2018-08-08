Magic Leap One 混合现实头显售价 2295 美元，即日发售 VR & AR

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Magic Leap 此前已经宣布，其首款硬件产品 Magic Leap One 将于今年内发货。而趁着 8 月 8 日这个吉利的日子，该公司更新了官网，公布 Magic Leap One Creator Edition（创造者版本）售价为 2295 美元（约人民币 15670 元），即日发售，现阶段仅面向美国部分地区提供，但未来会向更多地区供货。

我们试着在其 官网 上订购这款产品，输入洛杉矶的 ZIP 码后，页面显示 Magic Leap One 在此地区有货，但数量有限——Magic Leap 承诺所有订单会在付款后 120 内交付。如果买家所在区域有库存，Magic Leap 会提供免费送货服务，并帮助对设备与系统进行设置。

关于 Magic Leap One 的规格，Lightpack 圆形计算设备采用英伟达 Tegra X2 移动芯片组，8GB RAM，存储空间为 128GB（实际可用存储容量为 95GB）。电源方面，采用内置可充电锂离子电池，最高可连续使用 3 小时，通过 USB-C 接口充电。控制器支持 6DoF 和触摸感应，续航时间 7.5 小时。音频方面，Magic Leap One 配有一个耳机接口，但不插耳机的话，设备本身会通过内置的靠近两侧耳朵的小型扬声器发声。

Magic Leap One 仅具备蓝牙和 Wi-Fi 连接功能，没有蜂窝网络支持，意味着你只能在室内使用它。其内置一款名为 Helio 的网络浏览器，还有包含虚拟聊天系统的“社交套件”、用于投射虚拟对象和屏幕的应用程序，以及一款名为 Dr. Grordbort’s Invaders 的演示程序。

Magic Leap World 商店将包含一个名为 Create 的艺术工具、一款预览版 NBA 应用程序，以及与摇滚乐队 Sigur Ros 合作的 Tonandi。开发者可以从 Magic Leap 体验中获取源代码等资源，以进行创作。

The Verge 受邀提前体验了 Magic Leap One，他们的感受是尽管受到一定的技术限制，但这款精心打造的产品依旧雄心勃勃。Magic Leap One 的设计比它看起来的样子更舒适，特别是它有两种尺寸可以选择，并且由几个不同的前额垫和鼻托，可以调整镜片的角度和显示屏与眼睛的距离。

在体验过后，The Verge 的 Adi Robertson 表示，Magic Leap One 的 50 度对角视野虽然比竞争对手微软的 HoloLens 大，但总体表现仍然非常有限，而且图像质量与发布已经有两年时间的 HoloLens 大致相当。与此同时，Magic Leap One 存在一些动作追踪和显示透明度方面的问题。

今年 6 月，Magic Leap 在直播活动中展示了 Magic Leap One 的几个细节，包括相机、空间音频以及可定制化等，感兴趣的话可以 点击这里查看 。