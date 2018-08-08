魅族发布搭载屏下指纹的 16 系列：屏占比有些“丧心病狂”，价格却很“冷静”

魅族发布搭载屏下指纹的 16 系列：屏占比有些“丧心病狂”，价格却很“冷静”

魅族今天发布了最新款旗舰手机 魅族 16 系列 ，该系列手机搭载了高通骁龙 845 处理器，主频达 2.8GHz，配备 Adreno 630 GPU，采用来自三星第五代最新技术的 Super AMOLED 屏幕，魅族 16 的屏幕尺寸为 6.0 寸，魅族 16 Plus 的屏幕尺寸为 6.5 寸，电池容量分别为 3010mAh 和 3640mAh。

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魅族 16 系列屏幕设计了由 6 段弧线组成的超大 R 角，采用第二代悬浮点胶技术，边框缩窄至 1.43mm，屏下指纹技术甚至连猫纹都能通过测试，花费 600 万美金重新定制屏幕封装技术，屏占比号称可达到 91.18%。

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魅族表示，该系列已经做到今年旗舰手机中最轻的重量，在使用了双面玻璃设计之后依然控制在 152g。魅族 16 系列也是全球最薄的屏下指纹手机，他的机身薄至 7.3mm（比 OPPO Find X 薄了 2.3mm）。魅族 16 系列在屏下指纹外，还提供人脸解锁功能，人脸识别 2.0 增加支持应用及文档加密。

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魅族 16 系列还带来了专业游戏手机才有的液冷铜管散热系统，官方表示手机在游戏中依然能保持在非常合理的温度。

拍照方面，魅族 16 系列的后置双摄搭载了索尼旗舰级超大底感光元件 IMX380，配合 IMX350，可达到数码相机般的虚化效果。1200 万广角镜头搭配 2000 万长焦镜头的双摄组合，能够完成 3 倍无损变焦。 主摄像头拥有 ƒ/1.8 超大光圈、四轴 OIS 光学防抖以及虹软多帧降噪针对暗光优化，使手持安全快门可达 1/4 秒。

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魅族 16 系列还搭载一颗 2000 万像素的前置摄像头，配合全新的虹软 AI 美颜算法，可以自动分析用户年龄、性别、肤质和 T 区，提供更贴合骨骼的科学美颜效果。

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配置上，魅族 16 提供三种版本可选：6GB RAM + 64GB ROM，售价 2698 元；6GB RAM + 128GB ROM，售价 2998 元；8GB RAM + 128GB ROM，售价 3298 元。魅族 16 Plus 同样提供了三种版本 6GB RAM + 128GB ROM，售价 3198 元；8GB RAM + 128GB ROM，售价 3498 元；8GB RAM + 256GB ROM，售价 3998 元。

在魅族 16 系列发布的同时，魅族 15 系列也迎来全线调价：

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一同发布的还有基于 Android O 打造的 Flyme 7 操作系统，全新应用预加载技术，应用启动速度号称可以提升了 36%。魅族的 SuperSwipe 技术通过优化 CPU 多核协作算法，将整体流畅度提升 67%。

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这次的发布会，我们还见到了跳票两年多的 Gravity 音箱 。Gravity 音箱由日本青年设计师坪井浩尚与魅族联合设计，传达了“Missing Design”的设计理念，放在家中任何一个位置，都显得融洽和自然。

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Gravity 配备一块 3.0 寸显示屏，通过光的反射，将图像和歌曲反射到镜面上，达到悬浮效果。

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Gravity 拥有长冲程定制扬声器和 Rubber Edge 双被动振膜设计，低频下潜 50％，同时选用德州仪器专业功放芯片 TAS5754M，确保声音高精度还原，THD 失真率低于 0.007％，还有 Dirac Power Sound 音频增强技术，从根本上提升的声音。

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Gravity 尺寸 262×112×58 毫米，重约 1033g，支持 Wi-Fi、蓝牙、AUX 连接，售价 1099 元，8 月 10 日前购买能便宜 100 元得到。今天下午 16:30 开始，用户可以通过魅族商城、京东、天猫、魅族线下专卖店购买。

 

图片来自 魅族

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