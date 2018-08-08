沙特王子向 Snapchat 投资 2.5 亿美元，获得 2.3% 股份 新闻

Snap 本季度 损失了 3.53 亿美元 ，但好消息是该公司今天从沙特王子那里获得了新的现金注入。 沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔（Al-Waleed Talal）在 Twitter 上发布 了他和 Snap 首席执行官 Evan Spiegel 的视频，并指出他 投资 2.5 亿美元 换取了 Snap 2.3％ 的股份。沙特王室看重了 Snapchat 的哪一点？这项投资引发了人们的质疑。

投资后的估值为 108 亿美元——比 Snap 的 170 亿美元市值略有折扣。

阿尔瓦利德·本·塔拉尔此前曾与美国科技界人士合作，并投资了 Lyft 和 Twitter。他最近投资了欧洲流媒体音乐服务公司 Deezer 和京东。他此前拥有新闻集团（Newscorp）和花旗集团（Citigroup）的股份。

根据新闻稿，这笔交易是在 5 月 25 日完成的。“我们对 Snapchat 的投资是我们对 Lyft、JD.com 和社交网站 Twitter 等领先公司的个人投资新技术战略的延伸”，新闻稿称。“Snapchat 是世界上最具创新性的社交网络平台之一，我们相信它的真正潜力才刚刚开始浮出水面。”

在多年忽视发展中国家市场及其 Android 应用程序的表现之后，Snap 的国际营收增长疲弱，该公司可能正在寻找更多国外盟友。额外的现金将延长 Snapchat 的烧钱跑道，并给予它更多时间来稳定其业务。随着每日活跃用户数量的减少，Snap 将不得不寻找创造性的方法来从剩余用户中挤出更多钱以保持收入增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。