微博公布 2018 Q2 财报：净营收同比增长 68% 新闻

微博 今日公布截至 2018 年 6 月 30 日的第二季度未经审计财务报告。微博第二季度净营收 4.266 亿美元，同比增长 68%；广告和营销营收总计 3.699 亿美元，同比增长 69%；增值服务营收 5660 万美元，同比增长 62%；归属于微博的净利润为 1.409 亿美元，同比增长 92%。

用户数量方面，2018 年 6 月的微博月活跃用户数（MAUs）较上年同期净增约 7000 万，达到 4.31 亿，其中 93% 为移动端用户。2018 年 6 月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约 3100 万，达到 1.90 亿。

2018 年第二季度运营盈利为 1.549 亿美元，去年同期为 8800 万美元。2018 年第二季度非美国通用会计准则运营盈利为 1.673 亿美元，上年同期为 1.001 亿美元。

微博预计 2018 年第三季度净营收将在 4.65 亿美元至 4.75 亿美元之间。

“我们的业务继续保持强劲增长势头，净收入同比增长 68％，DAU 和 MAU 都保持稳定增长。”微博首席执行官王高飞表示，“作为中国领先的社交全媒体平台，我们相信微博持续增长的用户规模，日益丰富的内容生态和强大社交营销能力让微博在移动互联网市场里占有独特优势，并在企业广告预算转向移动、社交和视频转移的长期趋势中持续获利。”

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