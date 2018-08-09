Egretia：区块链最缺的是内容？这个项目能帮你解决燃眉之急 | 创业 初创公司报道

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虽然底层公链层出不穷，但公链上的内容仍十分匮乏，游戏上链能解决这个问题吗？

之前 VR 火爆的时候，一直困扰 VR 开发者的都是先有鸡还是先有蛋的问题，即缺少爆款内容产品，VR 设备销售很难起量；没有硬件销量作为支撑，游戏研发者也不愿意将太多的资金和精力投入到 VR 领域里。而现在风水轮流转，轮到区块链成为创投圈内最大明星的时候，创业者依然面临着类似的问题。

虽然底层公链层出不穷，但公链上的内容仍十分匮乏。

在此背景下，动点科技最近发现了一家名叫 Egretia 的 HTML5（以下简称 H5）区块链平台，该企业与 H5 技术服务提供商 白鹭科技 独家战略合作，企图将区块链技术与白鹭科技的 H5 开发工具流相结合，打造区块链游戏开发工作流，从而帮助开发者能够迅速开发出属于自己的区块链游戏。

区块链游戏开发正当时

目前，市面上有非常多的区块链企业都致力于底层链的开发，动点科技之前采访过的 InterValue 创始人 Barton Chao 甚至估计底层链开发企业占整体区块链企业的比例可能高达 20%。显然，做底层公链开发的企业实在是太多了。未来，底层公链必将有一场你死我活的拼杀。

因此，Egretia 创始人黄竣介绍，底层公链都非常渴望技术落地，渴望有人能够利用他们的公链开发更多的应用，而应用越多，这条公链也就越火，未来竞争活下来的机会也就越大。而在这些应用中，游戏则是与区块链最为契合的应用之一，“游戏本身就是虚拟经济，游戏本来就有钻石等虚拟货币，所以游戏对代币或者 token 的接受度也比较好，token 在游戏中也更容易落地。”因此，黄竣表示区块链对游戏内容更加渴望。

而在底层公链对游戏内容无限渴望的同时，Egretia 创始人黄竣还告诉动点科技，游戏开发商（主要是中小型的游戏开发商）其实对区块链也抱有无限憧憬。

“传统的端游、手游领域，不仅游戏数量多，而且同质化严重，而更严重的则是这些领域内已经出现了不少如腾讯、网易这样的巨头，传统游戏领域的竞争已经不仅仅是拼创意了，而是拼品质、拼 IP、拼市场营销了。”黄竣介绍，面对要钱有钱、要技术有技术的游戏巨头，中小型的游戏开发者在传统游戏领域正处于竞争劣势，他们也急切地想要转型，开拓新的领域避免与巨头的直接竞争。“而这也是当初率先开发 VR 游戏的大部分都是中小开发商的原因之一。”黄竣说。

黄竣认为，区块链便是另一块中小游戏开发商值得考虑、巨头尚未全力投入的全新领域，中小游戏开发商在这里拥有更多的机会获得他们一直渴望的用户。

“另外，区块链玩家基本上都是有币有钱的，他们的付费意愿也要强于传统游戏领域。”显然，区块链离钱更近的属性也对游戏开发者有着不可遏制的诱惑。

而从玩家角度来看，黄竣认为游戏上链对玩家也有好处。“传统游戏由开发商、运营商控制游戏规则，他说只发 100 套装备，但玩家却无法验证该说法的真实性，如果开发商、运营商进行了超发，则会导致玩家虚拟资产的不断贬值。而虚拟资产上链之后，由于区块链技术可追溯、不可更改等特点，则可以保证道具的唯一性、稀缺性，随着游戏越来越火，道具甚至会升值。”

总之，游戏上链似乎是一件皆大欢喜的事情。

如何更简单地开发

然而，由于中小游戏开发商更加擅长的是游戏开发而非区块链技术，因此开发商想要直接开发区块链游戏是不太现实的。

为此，黄竣甚至预计，以前，一个 H5 游戏开发团队，如果要从公链底层学起，至少也得花上半个月到 1 个月的时间才能成功对接一个公链，而且这还只是一个公链，如果这个游戏要适配更多公链，那花的时间也更多。

显然，行业需要有第三方帮游戏开发者解决各种区块链相关技术问题，而 Egretia 便是这样的项目。

据黄竣介绍，Egretia 将开发一套区块链游戏开发工具集，游戏开发者不必知道区块链底层技术，只需通过各种工具和接口即可轻松开发出一款提供统一数字钱包通行证、智能合约、交易等区块链功能的 H5 游戏（及应用）。

而且更为关键的，黄竣表示，Egretia 还将在底层适配多条公链，而游戏开发者可以一键将游戏发布到相应的公链上，从而进一步提高区块链游戏的开发效率。

“我们目前已经适配了所有 12C 结构的公链（包括以太坊等），后期会根据合作程度以及用户数等适配其他链。”黄竣甚至还透露，未来，Egretia 同样也会为游戏行业专门开发一条优化的公链。“通用的链可能无法满足游戏行业的特殊需求。”

总体来说，Egretia 为游戏行做区块链工具以及公链的计划一共分为四个阶段:

第一阶段：坚持优化平台开发；

第二阶段：完善的支付体验；

第三阶段：核心资产上链；

第四阶段：核心逻辑上链。

而目前，Egretia 的工作主要还处在第一阶段，6 月份已经开发上线了区块链开发工具。Egretia 方面介绍，行业还暂未到第二阶段，而第三阶段在两年内没有实现的可能。

Egretia 优势

关于凭什么由 Egretia 来做这个区块链 H5 游戏工具包，黄竣强调这与 Egretia 及其战略合作伙伴白鹭科技在 H5 游戏行业内的地位有些很大的关系。

据了解，白鹭科技成立于 2014 年 2 月，目前员工近 30 人。其旨在推动 H5 游戏产业的发展，目前已经开发了 Egret Engine 白鹭引擎、Egret Runtime HTML5 游戏加速器等多款为 H5 游戏行业而专门打造的产品，其中白鹭引擎已经吸引了超过 23 万开发者，超过 10 亿台设备植入 Runtime。

既有技术又有海量潜在客户，正因为这个原因，Egretia 希望 将 20 万+开发者和 10 亿部移动终端设备带入区块链的世界。