Google 推出针对名人的视频问答应用 Cameos 新闻

Google 已经在 App Store 推出了一款名为 Cameos 的全新视频问答应用，该应用允许人们回答有关自己的问题，然后直接在 Google 上分享答案。Cameos 似乎针对的是名人和公众人物，他们往往是人们通过 Google 搜索的主题。好处是，通过 Cameos 应用，他们可以用自己的声音解决粉丝的问题。

该功能是 Google 的“Posts on Google”平台的延伸，该平台在过去几年中逐步推广，让一部分名人和组织能够直接将搜索答案发布到 Google 的搜索结果页面之上。

起初，“Posts on Google”只向少数名人、运动队与联盟、电影制片公司和博物馆开放。去年，该平台扩展到发布活动、产品及服务的当地企业，并于今年春开放给音乐人。

受邀使用该服务的用户可以向 Google 发布更新内容，包括文字、图片、视频、GIF、活动以及指向其他网站的链接。

新的 Cameos 应用专注于视频内容。正如 App Store 的描述所解释的那样：“录制视频回答 Google 上最常见的问题，然后将其直接发布到 Google 上。现在，当人们搜索你时，他们会直接从你那里得到答案。”

该应用程序还允许使用 Cameos 的名人查看互联网想要他们回答的热门问题，以便他们可以选择想要回答的问题。他们可以用 iPhone 相机录制视频回答并将其直接发布到 Google 搜索和 Google 应用程序中。

这不禁让人想起 今年 7 月 Instagram 推出的问答功能。通过 Instagram Stories 中的“提问”小部件，用户可以向其关注者提问，其他用户收到后可以选择他们想要回复的问题进行回答，答案可以被公开发布到 Stories 中。