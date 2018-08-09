Google Pixel 3 XL 真机视频泄露：刘海屏、有下巴，取消 3.5mm 接口 新闻

早在 6 月就有知情人士称 Google 的 Pixel 3 XL 将与 iPhone X 和一些 Android 手机一样 采用刘海屏设计 ，现在伴随发布会的临近，越来越多的信息也随之曝光。

根据一名乌克兰博主在他的 Telegram 频道 发布的图片和视频，这款手机至少在外观上和传闻所描述的十分吻合 —— 纯白的背盖以及刘海屏，另外，这款手机似乎并没有去掉“下巴”，后置镜头也并非双摄。







另外，曝光的图片中相机图标下方的 dogfood 符号似乎也说明了这还是一款供内部使用的测试机。

除了手机本体外，这名记者还曝光了附送的耳机，可以看到耳机的插头是 USB-C，也就是说，这款手机应该同样没有 3.5mm 耳机孔。从开箱视频来看，Pixel 3 XL 还附送了一个 USB-A 转 USB-C 的转接头。





根据曝光的图片，Pixel 3 XL 将预装最新的 Android 9 操作系统，搭载 8 核高通骁龙处理器（845？），4GB RAM，GPU 是 Adreno 630，屏幕分辨率 1440×2960，像素密度 494 PPI。