摩拜回应女员工举报领导性骚扰：被举报人已被停职并接受调查

今日下午，一张有关 摩拜单车 女员工举报领导性骚扰的截图在网络流传。截图内容显示，这位女员工是摩拜的前端组工程师，她声称客户端、前段组负责人张耀春，对包括她本人在内的 3 名女下属“有不同程度的性骚扰”。

对此，摩拜单车在发给动点科技的声明中表示，“摩拜在接到该举报后高度重视此事，第一时间成立专项调查小组展开调查。目前被举报人已被停职并接受进一步调查”。

根据截图内容，这位女员工表示张耀春利用职权打压违背自己意愿的同事，同时也利用职权之便招录想要发展情人关系的女生入职。她写道，“我和我身边的女同事不堪其忧，严重影响了生活和工作，对于个人情感和状态都有较为严重伤害”。她还表示前段组现在女员工超过半数绝非偶然，不知道具体有多少同事正在承受这种困扰。

“我们曾想过人气吞声，但张耀春的行为逐渐变本加厉，因此经过反复思考，我们决定站出来。为了自己不再承受如此恶劣的言行，为了团队能够更有效率，为了公司能够更健康的运行，举报张耀春。希望能够得到公司的重视并采取相应措施，我们都不希望之后发生更加严重的事。”这位摩拜女员工写道。

最近，#MeToo（我也是）反性骚扰运动在国内兴起，有越来越多的中国女性站出来说出自己的遭遇，希望引起社会重视，让施行者得到应有惩罚。

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