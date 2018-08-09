搜狗百科被指侵权《汉语大词典》，出版社索赔 2369 万余元 新闻

北京 海淀法院网 发布消息称，上海辞书出版社有限公司将北京搜狗信息服务有限公司诉至法院，本案正在进一步审理中。

上海辞书出版社认为搜狗公司未经许可，在其运营的网站 “搜狗百科” 中，大量使用《汉语大词典》的词条内容，且不注明内容来源。经公证查实，涉及侵权词条共计 26332 千字。上海辞书出版社要求停止侵权、赔礼道歉、消除影响，并赔偿 2369 万余元。

上海辞书出版社称，《汉语大词典》编纂处作为唯一法人单位，享有完整的著作权。由于《汉语大词典》编纂处已将涉案作品的著作权授权给辞书出版社，因此，辞书出版社对涉案作品享有著作权。

上海辞书出版社认为，搜狗公司作为中国知名的互联网企业之一，却实施上述不当行为，已经侵害了其署名权、改编权及信息网络传播权，行为恶劣，性质严重，给其造成了极大的经济损失。

据 每日经济新闻 援引搜狗公司方面人士称，搜狗公司尚未收到对方起诉材料，暂不了解相关案情。

《汉语大词典》是中国大型的汉语词典。共十二卷，收词目三十七万五千余条，包括二万二千多个单字，成语、典故、等三十五万余条，插图二千五百多幅，全书五千余万字。容包括社会生活、古今习俗、中外文化乃至各种宗教的教义等。