苹果的新能源汽车月底见小样，迪士尼要推独立流媒体平台 | 早 8 点档 新闻

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据投资界消息 ，抖音和环球音乐、华纳音乐、太合音乐等多家唱片及词曲版权公司建立合作，获得其全曲库音乐使用权。这是环球和华纳两大世界唱片公司首次向国内短视频平台授权，目前两家在世界唱片业的市场份额总计超过一半。凭借此次新增的大量音乐版权资源，抖音将为其用户的短视频制作提供更为丰富的配乐选择。此外，抖音正在与摩登天空等超过 800 家唱片公司实施深度合作，试图打通音乐制作及推广环节。2018 年 1 月，抖音曾推出“看见音乐计划”，以挖掘和扶持原创音乐人。 京东到家完成新一轮 5 亿美元融资，沃尔玛、京东分别增持

刘强东的“无界零售”又有新动作。达达-京东到家宣布完成最新一轮 5 亿美元融资，投资方分别为沃尔玛和京东，迄今为止，京东到家累计融资超过 13 亿美元。三方高管均表示将通过此次合作共同推动无界零售生态联盟。京东到家是中国同城速递信息服务平台和无界零售即时消费平台，主要提供生鲜蔬果、日用百货、医药健康、鲜花蛋糕、个护美妆等商品的 1 小时配送服务，目前已覆盖北京、上海、广州等近 40 个主要城市，注册用户超过 5000 万人。除沃尔玛以外，京东到家还与 7-11、罗森、全家等国际便利店巨头，以及永辉超市等零售巨头们深入合作。今年 7 月，京东到家以扫码自助购物为主要功能的“轻松购”和自助收银系统，已与超过 100 个零售商家达成合作，不仅如此，还与微信支付、京东支付合作，实现“刷脸支付”。目前，刚刚完成新一轮技术迭代的“京东到家 Go 3.0”智能货柜已全面投入市场。

今日头条启动 30 亿美元融资

《华尔街日报》8 月 7 日消息称，今日头条将启动 30 亿美元的新一轮股权融资，公司估值最高或达 750 亿美元，超过 Uber、美团等成为全球最具价值的私营科技公司之一。今日头条预计将利用筹集的资金打造国内应用的同时，扩大海外市场。去年，今日头条收购了美国短视频应用 Musical.ly，并在上月将其与抖音海外版应用 TikTok 合并。《华尔街日报》此前还有报道称，今日头条可能在今年或明年上市。

苹果推新能源汽车，或月底“小批量送样”

据阿尔法工厂 8 月 9 日独家报道，一位特斯拉的中国供应商透露，苹果很快将推出新能源汽车，本月底开始小批量送样。虽然苹果官方未予置评，但早在 2005 年，便陆续有报道称苹果正在研发新能源汽车以对抗特斯拉。此外，前些日子原苹果工程师张小浪被起诉涉嫌窃取苹果自动驾驶机密被 FBI 逮捕一事，更是对此予以佐证。更加值得注意的是，苹果不仅派出高管管理此项目，同时还在不断从特斯拉挖墙脚。目前，苹果已拥有加州第二大自动驾驶测试车队，并对 66 辆车的自动驾驶系统进行了测试，已知其中有 3 辆 2015 年款雷克萨斯 RX450h，共有 6 名测试人员全天候待命。

迪士尼将于明年推出独立流媒体平台

继收购 21 世纪福斯的大部分资产后，迪士尼正完善其流媒体业务。据《华尔街日报》8 月 7 日报道，迪士尼宣布在 2019 年推出独立的流媒体服务。为避免与亚马逊、Netflix 的直接竞争，该服务将提供包括迪士尼、皮克斯和漫威品牌的原创节目。此前，迪士尼已持有流媒体平台 Hulu 60％的股份，并在今年年初推出了 ESPN 服务，这些将与独立的流媒体服务区别开，继续保持独立运营，以免打包贩售反而无法准确满足用户需求。

图片来源：都来自 RF 123