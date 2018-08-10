Facebook 发布“禁枪令”，第一个禁止发布 3D 打印枪支图纸的网站 新闻

据 外媒 报道，全球最大的社交网络 Facebook 周四表示，该平台将禁止发布和分享 3D 打印枪支图纸的网站。“ 我们的社区标准不允许分享有关如何使用 3D 打印机打印枪支的说明，”该公司发言人在一份电子邮件声明中表示。“根据我们的政策，我们将从 Facebook 删除此内容。”

此前，西雅图法官上周批准了一项临时限制令，以阻止在线发布 3D 打印枪设计图。19 名州检察长以公共安全问题为由，起诉美国国务院和设计图创作者 Defense Distributed – 和解之前允许免费分发图纸的诉讼。

但是，这些设计已经在线提供多年。根据 Defcad.com 的下载数据，发布图纸的 Defense Distributed 网站，其设计已被下载超过 20,000 次。

此外， Defense Distributed“幽灵枪手”（Ghost Gunner）的“立即购买”链接 – 一个让人们用金属制造关键枪支部件并使用该部件制造无法追踪的枪支的家用工具 – 仍可在其 Facebook 页面上运行。

图片来源：123 RF