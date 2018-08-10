考拉阅读完成 2000 万美元 B 轮融资，GGV 纪源资本、XVC 领投 新闻

中文少儿分级阅读平台考拉阅读近日宣布完成 2000 万美金 B 轮融资。此次融资由 GGV 纪源资本 和 XVC 共同领投，CMC 华人文化产业基金跟投，原有投资人启明创投超额跟投。安可资本担任本轮融资独家财务顾问。

此次融资将主要用于考拉阅读原创“中文分级阅读系统 ER Framework”的优化升级、优质阅读内容的生产聚合及市场规模的扩大。

考拉阅读创始人、CEO 赵梓淳表示，考拉阅读将继续以融合人工智能技术的中文文本分级系统和自适应中文教学体系为核心的优势致力于中国语文教育行业的全面升级。

考拉阅读创立于 2016 年 9 月，是首家提出“中文少儿分级阅读”概念的创业公司。考拉阅读自主研发的量化中文分级阅读系统 ER Framework，将中文文本按照难度进行量化分级，并匹配学生不同的阅读能力，进而提供个性化的阅读内容及语文学习解决方案。

据悉，考拉阅读相关技术和研究成果已申请多项专利和国家重大课题项目，并获得北京大学、北京师范大学等权威机构专家认证。

据介绍，分级阅读的关键难点之一是“如何科学划分文本的难度等级”。不同于西方印欧语系繁复的格标记语法系统，汉语语法过于灵活、意合语义相当复杂等特点也让分级阅读的技术实现面临严峻挑战，要想完成规模化的解决方案只能依赖于现代科学技术的发展。

据考拉阅读透露，在近半年时间里，考拉阅读的日活用户增长近百倍，全产品矩阵日活接近百万，目前学生端次日次周及次月留存均高达 70% 以上，平均日停留时长约 30 分钟。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

图片来自 考拉阅读