深圳－从淳朴渔村到海纳智能硬件人才的拔地崛起 2018 亚洲智能硬件大赛分赛区火热招募中 活动

亚洲智能硬件大赛

深圳，1978 年中国南海的一个小渔村，吹响了改革开放的号角。40 年后，这个曾经的“科技荒漠”已成长为中国第一创新之都。秉承“敢为天下先”的改革探索，深圳以有质量的发展率先实现创新驱动，南粤大地再次迸发出勃勃生机。创新已然成为“深圳动力”的第一引擎，“企鹅帝国”、“华为霸业”、“大疆宏图”均肇始于此。

众所周知，深圳是全国最大的电子信息产业基地。今年初正式发布的《深圳 IT 产业发展报告》指出，全国约 70% 智能硬件出自深圳，智能硬件制造业位居全国第一。与此同时，与人工智能和机器人密切相关的智能制造、智能汽车等领域，也已形成较为完备的产业链；來自深圳 12 家独角兽企业，总估值高达 393 亿美元。此外，拥有 300 多家无人机企业中，仅大疆公司就占据全球消费级无人机 70% 的市场份额。

德硕管理咨询，负责协助企业与新创公司对接合作的林经理提到，深圳近年来成为国际企业寻求创新以及了解科技应用场景的首选，从中国的创业之城，成长为世界创新之都。对于海外企业来说，深圳最大的吸引力之一，是拥有充沛的硬件制造能力。除了从原型到量产的快速制造产业链外，周边广大传统产业的制造聚落，更提供了打造新产品的基底，大量实现了物联网创新的可能性。

此外，在深圳，到处都是瞄准国际市场的创业团队，其中不乏海归派及拥有丰富经验的技术人才。因此对海外企业来说，彷佛进入了一个刻画未来科技应用的天堂。

深圳凭借其实力雄厚的“智能硬件生态系统”吸引全球最大硬件创业加速器 HAX、欧洲知名众筹平台 Indiegogo、共享空间巨头 Wework 国际机构进驻。再加上，为了解决人类未来的健康问题或大型突发灾难，医疗、绿能、农业等领域的智能硬件已逐渐成为下一个风口。

为了挖掘深圳真正具有应用和商业价值的的智能硬件产品，能在未来帮助到深圳智能硬件企业的发展，2018 亚洲智能硬件大赛（简称 AHB）将于 9 月 14 日强势登陆深圳分赛区，联合众多战略合作伙伴，包含国内孵化器单位、国际共创空间、投资加速器、专业化企业咨询、高端化经营角度出发，营造智能硬件创新氛围，加速智能硬件人才集聚，发现深圳地区优秀项目，为深圳继续打造智能硬件高地提供有力平台支撑。 2017 年，Youibot 以及 LINE DOCK 在深圳分赛区成功突围挺近决赛，充分树立了深圳地区智能硬件创新的标杆实力。

部分已确认评委

Ji Ke

Program Director｜HAX 加速器

Mingles Tsoi

CXO｜ParticleX 粒子加速科技

宫蓓

项目助理主任｜长江商学院智造创业 MBA

参赛奖品及福利

1、 深圳分赛区前三名团队，半年內可获得三次由长江商学院提供，來自麻省理工学院/香港科技大学/UC-Berkeley 的导师约谈机会；

2、 深圳分赛区前三名优秀团队可免费入驻 X-elerator 深圳 3 个月；

3、 国际具有影响力的战略合作伙伴、著名投资公司及投资者评委、全亚洲最优秀的科技硬件才华、国际一线媒体曝光；

4、 大赛平台建立国际化交流，汇聚众多国际行业顶尖公司，帮助深圳企业获得国际性支持；

5、 借力优质加速器孵化初创项目，扩大参赛企业在创业、创新生态圈中的影响力。

部分已确认合作伙伴

—HAX 作为全球在硬件领域最活跃的早期投资者，已经投资了 200 多家硬件初创公司，投资的项目横跨消费类、大健康、企业级和工业级应用等多个领域。HAX 投资的团队获得国内外知名投资机构如：红杉资本、深创投、Andreessen-Horowitz、Khosla Ventures、GGV，高通，小米，蓝驰，元禾原点等后续轮次投资。并帮助初创公司在 Kickstarter 众筹平台取得优秀成绩，前 100 项目中的 11 个项目来自 HAX。2018 AHB 深圳分赛区，HAX 依据其在深圳的据点，助力深圳最顶级的智能硬件创新个人、企业问鼎分赛。

—Indiegogo 秉承“为创新圆梦、不分国界”的宗旨，致力于协助中国企业通过众筹渠道推出创新产品，为打造国际品牌迈出成功的第一步。平台现在有来自 235 个国家，1000 万的支持者买家，十年间帮助来自全球的 83 万+个项目完成超过 15 亿美元的众筹，过去两年中，中国产品在 Indiegogo 众筹平台上筹集了超过$1 亿美元的资金，其中有多个中国项目 60 天内筹集超过一百万美金。2018 AHB 深圳分赛区，Indiegogo 以其资深国际市场营销经验和强大的服务商网络等优势帮助深圳科技创新企业顺利出海，打造深圳智能硬件企业在国际上的知名度和影响力。

—ParticleX 来自香港的科技初创企业投资公司和孵化器，矢志在港深之间孵育一个强大而充满活力的创业生态系统，并将其辐射至新兴起的大湾区。ParticleX 助力 AHB 深圳分赛区，将充分利用地区实力，对接创新、资本、研发、人才等各方面战略资源，涉及提供商业资源、支持发展、促进合作、鼓励跨境业务、学术交流和协助后期融资。 推动港深发展成为全球企业家和科技初创企业的下一个顶级栖息地，带来颠覆性的商业模式和技术，开创新的局面，并将周边地区的创业生态系统传播至一片广阔无垠的天地。

—共享办公巨头 WeWork 通过其强大的全球创造者社区资源，进一步助力深圳的创业环境、支持粤港澳大湾区智慧城市群建设、促进粤港澳创新合作迈入新阶段。9 月 1 日，WeWork 将正式进入深圳市场，通过成熟的全球平台和社区资源，打造更丰富、更优质的创意土壤。 深圳作为全球科技产业创新中心、粤港澳大湾区建设的引擎、二十一世纪海上丝绸之路的重要枢纽，聚集着先进的创新力与创新人才，也是 WeWork 提供服务与支持、助力中国创造者的战略要地。

—长江商学院致力于在全球经历重大变革与中国步入全新发展时代的形式下，培养具备全球视野、人文关怀与创新精神的企业家和管理者，以商业的智慧和超越商业的境界，推动中国转型、全球变革与社会创新。将在 AHB 深圳分赛区，提供新创公司团队来自麻省理工学院、香港科技大学、UC-Berkeley 的国际化顶尖导师资源，如甘洁、李泽湘、高秉强。

—德硕管理咨询（ABeam Consulting）成立于 1981 年，是目前总部设在亚太地区的最大的管理咨询公司，为全球排名前 50 的专业咨询公司。德硕分别在中国、韩国、东南亚、美国和欧洲设立了分部，19 个分支机构覆盖全球 10 个国家和地区，目前共拥有超过 5000 名专业顾问。德硕管理咨询将在 AHB 深圳分赛区，协助企业与新创公司对接合作。

策略伙伴

—清华经管创业者加速器 X-elerator，是一个传承清华精神、以服务创业者为核心的价值赋能生态。秉持“为创业者服务”的理念，以“聚天下创业英才，育青年企业领袖”为目标，打造具有全球化视野的“空间+教育+投资”三位一体的服务体系。X-elerator 此次助力 AHB 深圳分赛区，将为深圳优秀创业者和创业团队搭建“众创空间、教育辅导、投资孵化”三位一体的模式，为创业者提供一个成长为出色企业家的精神家园和栖息地。

扫描下方“ 二维码 ”或点击“ 阅读原文 ”, 报名参与（截止日期 2018 年 8 月 31 日）