无限流量给中国移动带来压力？宽带业务或成移动新增长点

近日 ，中国移动发布 2018 年年中业绩，上半年营运收入达到 3918 亿元，较上年同期增长 2.9%；通信服务收入为 3561 亿元，较上年同期增长 5.5%；EBITDA 为人民币 1459 亿元，较上年同期增长 3.7%；股东应占利润达到 656 亿元，同比增长 4.7%。今年上半年中国移动在移动业务发展过程中，面临着不限流量资费套餐所带来的巨大压力，这也造成中国移动的用户增长和流量份额处于一个下行的区间。

这一压力也体现在运营数据当中，中国移动用户增长在 4 月份甚至出现负 243 万的情况。中国移动董事长尚冰表示，在分析全新市场形势后，中国移动在二季度已经开始采取措施，按照用户需求、市场竞争情况，提速降费的有关政策等，推出大流量套餐，投入市场资源进行精准营销等进行应对。

与移动业务正承受巨大竞争压力相对的是，中国移动宽带业务发展十分迅猛。今年上半年，宽带用户已经实现净增 1880 万户，远超预期。同时，魔百和客户规模突破 7915 万，比上年底净增 2190 万，渗透率达到 61.7%。为此，中国移动将今年宽带用户发展目标从 2100 万户调高至 3000 万户。上半年，家庭宽带收入达到 210 亿元，同比增加 49.1%，成为中国移动的重要增收来源。上半年家庭宽带综合 ARPU 达到 34.8 元，增长 7.3%。

据了解，中国移动主要采取四大措施应对市场的激烈竞争，一是激活资费弹性，充分挖掘流量潜力，加强存量客户维系；二是结合取消境内流量漫游费，优化套餐组合，构建更好满足客户需求的资费体系；三是开展融合营销，加大力度拓展家庭市场、政企市场等潜在个人客户资源；四是强化内容运营，加大与互联网公司合作，增强客户粘性。这些举措让中国移动上半年 4G 客户 DOU 突破 3GB，手机上网流量增长 153%，流量收入继续保持双位数增长。

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