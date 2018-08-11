Facebook 成立 Connectivity 部门，合并多项互联网普及业务

Facebook 成立 Connectivity 部门，合并多项互联网普及业务

Facebook 在 2013 年 8 月联合三星、爱立信、联发科技、Opera、诺基亚和高通合作推出了一个名为 Internet.org 的项目，来帮助欠发达地区获得价格合理的互联网接入，该项目在 2015 年更名为 Free Basics。

CNET 报道，Facebook 还成立了一个网络接入部门 Facebook Connectivity，负责管理公司开发的互联网接入服务，其中也包含 Free Basics。除 Free Basics 外，Facebook Connectivity 的项目还包括面向乡村、人口稠密地区等互联网欠发达区域的 Terragraph、OpenCellular、Telecom Infra Project。

Facebook 表示，他们已经聘请 Ruckus Networks 前总裁 Dan Rabinovitsj 负责领导该部门，向 Facebook 工程和基础设施主管 Jay Parikh 汇报工作。

直到 2016 年 11 月，Free Basics 已经拥有 4000 万用户，不过这项服务也因违反网络中立性原则而被批评，有报道指出，改服务将对用户访问的互联网产品和服务进行过滤，其中也包括 Facebook 的竞争对手。也正是因此，2016 年 2 月，Free Basics 从印度撤出。

 

图片来自 Internet.org

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