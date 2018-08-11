Facebook 成立 Connectivity 部门，合并多项互联网普及业务 新闻

Facebook 在 2013 年 8 月联合三星、爱立信、联发科技、Opera、诺基亚和高通合作推出了一个名为 Internet.org 的项目，来帮助欠发达地区获得价格合理的互联网接入，该项目在 2015 年更名为 Free Basics。

据 CNET 报道，Facebook 还成立了一个网络接入部门 Facebook Connectivity，负责管理公司开发的互联网接入服务，其中也包含 Free Basics。除 Free Basics 外，Facebook Connectivity 的项目还包括面向乡村、人口稠密地区等互联网欠发达区域的 Terragraph、OpenCellular、Telecom Infra Project。

Facebook 表示，他们已经聘请 Ruckus Networks 前总裁 Dan Rabinovitsj 负责领导该部门，向 Facebook 工程和基础设施主管 Jay Parikh 汇报工作。

直到 2016 年 11 月，Free Basics 已经拥有 4000 万用户，不过这项服务也因违反网络中立性原则而被批评，有报道指出，改服务将对用户访问的互联网产品和服务进行过滤，其中也包括 Facebook 的竞争对手。也正是因此，2016 年 2 月，Free Basics 从印度撤出。

图片来自 Internet.org