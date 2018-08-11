微贷网向 SEC 提交 IPO 申请，计划筹集 1 亿美元 新闻

据报道，美国当地时间周五，微贷网向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 上市申请文件。

微贷网 申请在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，股票代码为“WEI”，计划通过此次交易筹集最多 1 亿美元资金，具体每股面值、股票发行量等数据暂未透露。此次微贷网 IPO 交易的承销商将由摩根士丹利国际公司、瑞信证券（美国）公司和花旗全球市场公司担任。

据 IPO 招股书显示，微贷网主要业务包括专业信贷和消费贷款。据统计，2016 年、2017 年与截至 2018 年 6 月 30 日，平台贷款总额为人民币 2040 万元，人民币 38 亿元和人民币 13 亿元。其 2017 年的净利润为 4.748 亿元人民币，与 2016 年的 2.910 亿元相比增长 63.2%。此外，在 2018 年前 6 个月时间里，微贷网的净利润为 3.074 亿元人民币，与 2017 年同期的 2.682 亿元相比增长 14.6%，调整后净利润为人民币 3.629 亿元。

在截至 2018 年 6 月 30 日的 6 个月时间里，微贷网促成的汽车支持贷款的平均金额为 61779 元人民币，平均期限为 3 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，通过微贷网平台取走了汽车支持贷款的 55.7% 借款人都是回头客。

关于公司股权方面，招股书还显示，在微贷网提交该份文件之前，公司董事和高管的持股情况如下：公司创始人及首席执行官姚宏实益持有 701428 股普通股，持股比例为 53.6%。整体而言，微贷网所有董事和高管总共实益持有 734172 股普通股，总持股比例为 56.1%。