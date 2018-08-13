比特大陆或于今年 9 月 IPO，规模可能高达 180 亿美元 区块链

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比特大陆应该快要上市了。根据 CoinDesk 获得的文件，比特大陆将于今年 9 月申请首次公开募股（IPO），其规模可能高达 180 亿美元，预计该公司市值在 400 亿美元至 500 亿美元之间。据报道，此次 IPO 将由中国国际金融有限责任公司承销，并于 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在香港举行。

作为市值最高的加密货币公司之一，比特大陆在 7 月 23 日完成了 10 亿美元 Pro-IPO 融资，该公司当时的估值为 150 亿美元，这一数字似乎是加密货币交易所 Coinbase 今年 4 月的 80 亿美元估值的两倍。比特币大陆 180 亿美元的 IPO 定价有望使其取代 Facebook 成为历史上 IPO 规模最大的上市公司之一。

今年 7 月底 有消息称 比特大陆计划于 2018 年 9 月申请港股 IPO，市值或超 300 亿美元。

比特大陆于 2017 年 9 月获得来自红杉资本、IDG 资本等的 5000 万美元 A 轮融资。A 轮融资后公司估值为 10 亿美元，此前有报道称比特大陆 B 轮融资 后估值约为 120 亿美元。