微软 CEO 卖出自身近三分之一的股票、苹果开始正面应对消费者“降速门”集体诉讼案件 | 早 8 点档 新闻

中国铁塔业绩报告：上半年营收 353.4 亿，净利润同比增 8%

日前。 中国铁塔（00788.HK）发布了 2018 年上半年业绩报告。该报告称，公司营业收入达到人民币 353.35 亿元，同比增长 6.2%。营业利润达到人民币 47.60 亿元，同比增长 15.9%，净利润为人民币 12.10 亿元，同比增长 8.0%。

2018 年上半年，中国铁塔实现经营活动现金流量净额为人民币 171.73 亿元，资本开支为人民币 81.05 亿元，自由现金流达到人民币 90.68 亿。 于 2018 年 6 月 30 日，总资产达到人民币 3287.74 亿元，净债务杠杆率为 54.1%。

中国铁塔为环境监测、海事监控、地震监测、卫星地面信号增强等超过 16 个应用行业的众多客户提供服务。截至 2018 年 6 月底，跨行业业务租户数量从 2017 年底的 1.9 万户增加至 5.7 万户。2018 年上半年，跨行业业务收入达到人民币 3.74 亿元，超过 2017 年全年跨行业业务收入规模的两倍。

移动 POS 存在漏洞，个人信息有暴露风险

近日，有文章报道称，近年来在中国日常生活中不断出现的在小型便携式信用卡读卡器 (通常被称为移动 POS 机) 存在着极大的安全隐患。

有消息显示，目前，该领域的设备主要由四家公司所提供——Suqare、SumUp、iZettle 和 PayPal。随着设备的普及，其身上存在的安全漏洞也逐渐显现，在用户进行刷卡交易时，不法分子可以通过这些漏洞盗取你的个人信息，甚至是盗刷你的银行卡。

来自安全公司 Positive Technologies 的 Leigh-Anne Galloway 和 Tim Yunusov 总共研究了七款移动销售点设备。他们发现的这些设备并不如宣传的那么完美：其中存在的漏洞，能够被他们使用蓝牙或移动应用来操作命令，修改磁条刷卡交易中的支付金额，甚至获得销售点设备的完全遥控。

苹果开始正面应对消费者“降速门”集体诉讼案件

据美国科技新闻网站 PatentlyApple 报道，苹果公司已经要求联邦法庭法官取消有关电池性能欺诈的指控，并称原告指控并无根据。去年下半年，许多消费者发现自己的 iPhone 运行速度变慢，后来苹果证实通过操作系统升级对手机性能进行了各种限制 (苹果官方列出了详细的性能限制清单)，苹果单方面宣称，之所以对手机性能降速是为了防止电池老化。

不过，苹果的说法引发了媒体和行业的质疑。三星电子等许多安卓手机厂商表示，从未为了所谓保护电池而对用户手机进行降速。后来，苹果通过 iOS 系统升级允许消费者撤销降速操作。

微软 CEO 卖出自身近三分之一的股票

据 CNBC 报道， 微软 CEO 萨蒂亚-纳德拉（Satya Nadella）上周五卖掉了自己所持有的近三分之一的微软普通股，当时微软股价接近历史最高水平。

在上周五提交给监管机构的文件中披露，此次股票出售给纳德拉带来了 3500 多万美元的收入。他在多笔交易中卖出了 328000 股，价格从 109.08 美元到 109.68 美元不等。

50 岁的纳德拉仍拥有 778596 股普通股。根据最新的代理声明，截至 9 月 29 日，他还拥有 228 万股额外的相关股票。他 2017 年的年薪为 145 万美元，总薪酬超过 2000 万美元。

微软的一位发言人在一封电子邮件中表示，“今天的股票剥离是由于个人财务规划和资产多元化。萨蒂亚致力于公司的持续成功，他所持有的股份大大超过了微软董事会设定的要求。”

苹果将在 Lightning 接口上加入磁性设计

据中关村在线报道，从美国专利商标局给出的最新专利看，苹果有打算重新设计 Lightning 接口，最为明显的改进就是加入磁性充电设计。

这个磁性充电设计曾经在苹果的 Mac 笔记本上出现过，用户反响非常好，如果能把其带入 iPhone、iPad 上，相信会带来非常好的用户体验。这项设计不仅更加方便，苹果还在申请的专利中强调，磁性 Lightning 接口更强大的连接性能，大大提高了电力和数据传输速度。作为一个苹果用户，我是非常期待这款产品的表现。