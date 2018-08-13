北京联通首批 5G 基站开通 新闻

据 腾讯科技 报道，北京联通今天正式发布“5G NEXT”计划，北京联通首批 5G 站点开通。北京联通通过与华为合作建设 5G 连续覆盖网络，该网络将聚焦冬奥、世园会、长安街、新机场、北京城市副中心五个重点区域的智能驾驶、智慧城市、智慧医疗、工业智造、超高清视频五类重点示范应用。

北京联通计划在今年开展面向商用的 5G 规模试验，预计到 2019 年底在北京形成热点区域覆盖，同时涵盖组网测试、应用生态孵化、业务体验宣传等多场景 5G 试验网络。北京也是联通 16 个 5G 试点城市之一。

华为今年已经推出基于 3GPP 5G 标准的端到端解决方案，包括基站、传输网、核心网等。华为联通系统部部长高翔透露，预计 2018 年，华为 5G 投资将超过 50 亿元人民币。

中国联通此前在国际伙伴合作大会上表示，5G 规模试验已经陆续 在 16 个城市开通 ，预计 2019 年将进行业务应用示范及试商用 ，计划到 2020 年正式商用。中国联通还在今年 6 月与华为签署了 5G 战略合作协议 ，双方将聚焦在 5G 端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G 生态圈构建、5G 业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。

图片来自 123RF