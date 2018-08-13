喜马拉雅完成 40 亿人民币新一轮融资签约 新闻

据微信公众号 IPO 早知道报道，喜马拉雅完成 40 亿人民币新一轮融资签约。腾讯、高盛、泛大西洋资本参与投资，投前估值 200 亿人民币，投后估值 240 亿人民币。同时，喜马拉雅已经启动港股上市准备工作，将于 2019 年下半年正式登陆港交所。

5 月 10 日，城市传媒发布了《关于拟参与认购美元基金的公告》。公告显示，城市传媒将以不超过 4000 万美元的公司自有资金认购 Grand Everlasting Limited Partnership（下称“美元基金”）。该美元基金将投资国内某移动互联网音频行业企业（下称“标的公司 ”），预计间接占据标的公司 1% 左右的股权。

有报道据此向消息人士求证称该标的公司为 喜马拉雅 ，此举是喜马拉雅想重新搭建 VIE 架构，把前海兴旺等国内老股东“翻出去”，然后在香港上市。按此投资价格计算，喜马拉雅估值为 40 亿美元。不过当时，喜马拉雅方面回应称此消息不实，公司暂时没有此计划。

2015 年底，喜马拉雅 FM 联席 CEO 陈小雨曾表示，喜马拉雅 FM 已经完成 VIE 分拆，正在筹划 C 轮融资以及在内地主板上市。